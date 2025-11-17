Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На проекте ИТЭР во Франции установят ключевой компонент - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251117/iter-864590820.html
На проекте ИТЭР во Франции установят ключевой компонент
На проекте ИТЭР во Франции установят ключевой компонент - 17.11.2025, ПРАЙМ
На проекте ИТЭР во Франции установят ключевой компонент
Церемония установки ключевого компонента, первого испытательного стенда, подготовленного российскими специалистами, состоится в понедельник на проекте первого в | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T00:28+0300
2025-11-17T00:28+0300
энергетика
технологии
экономика
франция
брянск
запад
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864590820.jpg?1763328525
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - ПРАЙМ. Церемония установки ключевого компонента, первого испытательного стенда, подготовленного российскими специалистами, состоится в понедельник на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции. Первый из четырёх испытательных стендов (Port plug test facility) прибыл на территорию Франции в ноябре и будет установлен в ходе церемонии в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России. Поставка стенда стала крупнейшей из России в 2025 году. Она позволит провести серию функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов токамака. Сложное высокотехнологичное оборудование предназначено для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки. Порт-плаги — это сложные конструктивные элементы, которые являются частью вакуумной камеры термоядерного реактора и предназначены для подачи тока нужной силы и напряжения к магнитам. Эти элементы являются частью российских вкладов в создание мощнейшего импульсного термоядерного реактора в мире. Поставку осуществило расположенное в Брянске Научно-производственное объединение "Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения", входящее в учреждение "Проектный центр ИТЭР" госкорпорации "Росатом". Испытательные стенды изготавливаются с использованием современных и зачастую эксклюзивных отечественных технологий, а также проходят на месте испытания, отличающиеся высокой степенью сложности. Поставленный Россией стенд представляет собой необходимое оборудование для успешного старта проекта ИТЭР. В процессе испытаний внутри стендов создаются условия, максимально приближенные к реальным условиям работы термоядерного реактора ИТЭР. ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
франция
брянск
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, франция, брянск, запад, росатом
Энергетика, Технологии, Экономика, ФРАНЦИЯ, БРЯНСК, ЗАПАД, Росатом
00:28 17.11.2025
 
На проекте ИТЭР во Франции установят ключевой компонент

Во Франции пройдет церемония установки ключевого компонента реактора ИТЭР

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - ПРАЙМ. Церемония установки ключевого компонента, первого испытательного стенда, подготовленного российскими специалистами, состоится в понедельник на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции.
Первый из четырёх испытательных стендов (Port plug test facility) прибыл на территорию Франции в ноябре и будет установлен в ходе церемонии в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России.
Поставка стенда стала крупнейшей из России в 2025 году. Она позволит провести серию функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов токамака.
Сложное высокотехнологичное оборудование предназначено для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки.
Порт-плаги — это сложные конструктивные элементы, которые являются частью вакуумной камеры термоядерного реактора и предназначены для подачи тока нужной силы и напряжения к магнитам. Эти элементы являются частью российских вкладов в создание мощнейшего импульсного термоядерного реактора в мире.
Поставку осуществило расположенное в Брянске Научно-производственное объединение "Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения", входящее в учреждение "Проектный центр ИТЭР" госкорпорации "Росатом".
Испытательные стенды изготавливаются с использованием современных и зачастую эксклюзивных отечественных технологий, а также проходят на месте испытания, отличающиеся высокой степенью сложности. Поставленный Россией стенд представляет собой необходимое оборудование для успешного старта проекта ИТЭР. В процессе испытаний внутри стендов создаются условия, максимально приближенные к реальным условиям работы термоядерного реактора ИТЭР.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
 
ЭнергетикаЭкономикаТехнологииФРАНЦИЯБРЯНСКЗАПАДРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала