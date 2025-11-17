https://1prime.ru/20251117/iter-864590820.html

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - ПРАЙМ. Церемония установки ключевого компонента, первого испытательного стенда, подготовленного российскими специалистами, состоится в понедельник на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции. Первый из четырёх испытательных стендов (Port plug test facility) прибыл на территорию Франции в ноябре и будет установлен в ходе церемонии в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России. Поставка стенда стала крупнейшей из России в 2025 году. Она позволит провести серию функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов токамака. Сложное высокотехнологичное оборудование предназначено для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки. Порт-плаги — это сложные конструктивные элементы, которые являются частью вакуумной камеры термоядерного реактора и предназначены для подачи тока нужной силы и напряжения к магнитам. Эти элементы являются частью российских вкладов в создание мощнейшего импульсного термоядерного реактора в мире. Поставку осуществило расположенное в Брянске Научно-производственное объединение "Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения", входящее в учреждение "Проектный центр ИТЭР" госкорпорации "Росатом". Испытательные стенды изготавливаются с использованием современных и зачастую эксклюзивных отечественных технологий, а также проходят на месте испытания, отличающиеся высокой степенью сложности. Поставленный Россией стенд представляет собой необходимое оборудование для успешного старта проекта ИТЭР. В процессе испытаний внутри стендов создаются условия, максимально приближенные к реальным условиям работы термоядерного реактора ИТЭР. ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.

