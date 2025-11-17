https://1prime.ru/20251117/kamaz-864614853.html
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Транспортно-логистическая компания "Национальный перевозчик" (дочерняя компания "Камаза", бренд Natcar) сменит генерального директора – Илья Саттаров перейдет в другую организацию, его пост займет Самат Саттаров, сообщается в материалах Natcar и "Камаза". "Natcar (АО "Национальный перевозчик"), одна из крупнейших компаний на рынке автомобильных грузоперевозок в России, сообщает о кадровых изменениях: Илья Каримович Саттаров покидает пост генерального директора в связи с переходом на работу в другую организацию", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Natcar. Там уточнили, что Саттаров возглавлял компанию с момента ее основания в июле 2023 года. "Камаз" в своем Telegram-канале сообщил, что новым генеральным директором компании Natcar с 25 ноября назначен Самат Саттаров, 14 лет работавший в структурах автопроизводителя.
