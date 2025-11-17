Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора - 17.11.2025
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора - 17.11.2025, ПРАЙМ
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора
Транспортно-логистическая компания "Национальный перевозчик" (дочерняя компания "Камаза", бренд Natcar) сменит генерального директора – Илья Саттаров перейдет в | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:38+0300
2025-11-17T15:38+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Транспортно-логистическая компания "Национальный перевозчик" (дочерняя компания "Камаза", бренд Natcar) сменит генерального директора – Илья Саттаров перейдет в другую организацию, его пост займет Самат Саттаров, сообщается в материалах Natcar и "Камаза". "Natcar (АО "Национальный перевозчик"), одна из крупнейших компаний на рынке автомобильных грузоперевозок в России, сообщает о кадровых изменениях: Илья Каримович Саттаров покидает пост генерального директора в связи с переходом на работу в другую организацию", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Natcar. Там уточнили, что Саттаров возглавлял компанию с момента ее основания в июле 2023 года. "Камаз" в своем Telegram-канале сообщил, что новым генеральным директором компании Natcar с 25 ноября назначен Самат Саттаров, 14 лет работавший в структурах автопроизводителя.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859911398_121:0:2264:1607_1920x0_80_0_0_71f39a060abe30250d1f2a421ff9469c.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, камаз
Бизнес, РОССИЯ, Камаз
15:38 17.11.2025
 
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора

Дочерняя компания Камаза Natcar сменит гендиректора

Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Транспортно-логистическая компания "Национальный перевозчик" (дочерняя компания "Камаза", бренд Natcar) сменит генерального директора – Илья Саттаров перейдет в другую организацию, его пост займет Самат Саттаров, сообщается в материалах Natcar и "Камаза".
"Natcar (АО "Национальный перевозчик"), одна из крупнейших компаний на рынке автомобильных грузоперевозок в России, сообщает о кадровых изменениях: Илья Каримович Саттаров покидает пост генерального директора в связи с переходом на работу в другую организацию", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Natcar.
Там уточнили, что Саттаров возглавлял компанию с момента ее основания в июле 2023 года.
"Камаз" в своем Telegram-канале сообщил, что новым генеральным директором компании Natcar с 25 ноября назначен Самат Саттаров, 14 лет работавший в структурах автопроизводителя.
Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в январе — сентябре 2025 года вырос в 7,6 раза
1 ноября, 15:42
