https://1prime.ru/20251117/kivi-864614536.html

Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка"

Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка" - 17.11.2025, ПРАЙМ

Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка"

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации "Киви банка", инициированную после отзыва у него лицензии в 2024 году, передает... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T15:28+0300

2025-11-17T15:28+0300

2025-11-17T15:46+0300

экономика

банки

финансы

россия

москва

агентство по страхованию вкладов

"киви банк"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864614076_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_16338fbc7b13c772f1b8eccada89f6a2.jpg

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации "Киви банка", инициированную после отзыва у него лицензии в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в понедельник рассмотрел и удовлетворил соответствующее заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора кредитной организации. Как пояснил представитель АСВ, все задолженности банка были погашены. "Расчеты по требованиям кредиторов завершены. Общий размер требований превышал 20 миллиардов (рублей - ред.), все требования погашены", - сказал представитель ликвидатора.Решение суда о ликвидации "Киви банка" было принято по заявлению Банка России 10 апреля 2024 года. По закону о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда.Решение вступает в силу со дня принятия, и его обжалование не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Но при этом срок принудительной ликвидации банка может быть продлен судом по обоснованному ходатайству ликвидатора.Суд в апреле продлил ликвидацию "Киви банка" на полгода. АСВ в своем обращении указало, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены, а именно "не осуществлены в полном объеме расчеты с кредиторами, проводятся мероприятия по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц".В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации. Суд счел возможным ходатайство удовлетворить, процедура ликвидации была продлена.АСВ ранее сообщило, что 28 апреля 2025 года завершило расчеты с кредиторами, обратившимися за выплатами. Госкорпорация направила более 37,2 миллиарда рублей более 79 тысячам кредиторов, а средства, причитающиеся кредиторам, которые не представили свои платежные реквизиты, были внесены на депозит нотариуса в связи с завершением расчетов.Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.

https://1prime.ru/20251114/banki--864542942.html

https://1prime.ru/20241115/raschety-852853271.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва, агентство по страхованию вкладов, "киви банк"