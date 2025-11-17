https://1prime.ru/20251117/kompanii-864592798.html

Лизинговые компании фиксируют снижение доли китайских автомобилей

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Лизинговые компании РФ фиксируют снижение доли китайских легковых автомобилей на российском рынке по итогам 10 месяцев, в основном за счет мер господдержки российского автопрома со стороны Минпромторга; ожидается, что отечественные марки будут наращивать свою долю, замещая бренды из Поднебесной, сообщили РИА Новости отраслевые компании. Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" по автолизингу Александр Ганчев отметил, что статистика по легковушкам за отчетный период показывает снижение доли китайских марок на 7 процентных пунктов - до 42% от общего объема лизинговых сделок, по грузовому сегменту снижение на 22 п.п., до 37%. При этом продажи российских марок снижаются менее значительно, что и приводит к увеличению их рыночной доли. "Мы видим, что по итогам 10 месяцев текущего года общая доля китайских авто на российском рынке лизинга снизилась. Ключевой причиной стали меры поддержки отечественных производителей со стороны Минпромторга. Так что в текущих условиях говорить о "вытеснении" российских автомобилей китайскими не приходится. Рынок проходит этап корректировки, где отечественные производители укрепляют свои позиции", - считает Ганчев. По данным "Европлана", за 10 месяцев текущего года доля "китайцев" в сегменте легковушек компании снизилась до 46,9%, тогда как годом ранее этот объем был 62,7%. В сегменте коммерческого транспорта (LCV, MCV и HCV) доля авто из Поднебесной также снизилась - до 12,4% против 28,7% годом ранее. "Эти данные указывают на низкую вероятность вытеснения отечественного автопрома в дальнейшем, особенно с учетом государственной поддержки, оказываемой Минпромторгом РФ", - говорят в компании. ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ СПРОСА Как отметил гендиректор ГК "Интерлизинг" Артем Алешкин, по итогам первого квартала доля "китайцев" составляла почти 60% лизинговых сделок, а в январе-октябре доля "китайцев" в сегменте автолизинга снизилась на 5 п.п. Он также полагает, что снижение произошло на фоне роста спроса на отечественные авто благодаря выгодным условиям программы льготного лизинга от Минпромторга РФ, а также закон о локализации такси. По словам руководителя управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александра Корнева, проникновение китайского сегмента на текущий момент уже достигло своего пика во многих направлениях и демонстрирует снижение. Причин несколько: во-первых, это общая ситуация на рынке, которая привела к падению проникновения самого лизинга в корпоративные продажи транспортных средств. "Во-вторых, насыщение рынка китайскими моделями. В-третьих, локализация производства многих китайских марок в России и создание родственных российских брендов, перелицованных из продукции поднебесного автопрома. Особенно это видно в легковом и легком коммерческом сегменте", - говорит Корнев. По данным ГК "Флит" (входит в "Инсайт Лизинг"), за отчетный период в структуре продаж компании наблюдается перераспределении спроса в пользу марок из Германии и Кореи. "Доля китайских автомобилей снизилась с 62% (10 месяцев 2024 года) до 52% в текущем периоде. Доля российского автопрома также сократилась – с 35% до 26%. Перераспределение произошло в пользу марок из Германии и Кореи, доля которых составляет 9% и 7% соответственно", - рассказал коммерческий директор ГК "Флит" Руслан Моллаев. При этом, несмотря на общее снижение доли "китайцев", растет их доля в параллельном импорте – до 39% с 22%. "Сдвиг обусловлен несколькими факторами. Во-первых, растет срок владения автомобилем. Предприниматели при выборе ориентируются не только на стоимость, но и на ресурс автомобиля на горизонте 5-7 лет. Во-вторых, рост утилизационного сбора во втором полугодии стимулировал продажи авто мощностью свыше 200 л.с. Так, 50% продаж BMW и Mercedes-Benz в этом году пришлось на август-октябрь, так как компании стремились заключить сделки до вступления в силу новых правил", - говорит Моллаев. ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ Говоря о прогнозах, эксперты рынка полагают, что восстановления прошлогодних показателей спроса на китайские авто не стоит ждать. Корнев из "Газпромбанк Автолизинг" предполагает, что с введением новых ставок утильсбора доля китайских автомобилей, собираемых в России, будет расти. "При этом есть большая вероятность того, что в перспективе 2026 года все больше "китайцев" будут продаваться у нас не под собственными, а под российскими именами. На фоне последнего тренда логично, что доля китайских марок как на авторынке в целом, так и в сегменте автолизинга, особенно в легковом сегменте, будет снижаться, а российских расти", - сказал Корнев. При этом директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев говорит, что в третьем квартале наметилась положительная тенденция к росту объема сделок на фоне снижения ключевой ставки и ожидания повышения цен. "Как следствие, сегмент лизинга легковых авто может продолжить постепенное восстановление, а грузовой транспорт сохраняет неопределенность по времени выхода из кризисного состояния и преодоления его последствий", - заключил эксперт.

