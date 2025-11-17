https://1prime.ru/20251117/kremniy-864625432.html

Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке

Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке - 17.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке

Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала", сообщили РИА Новости в... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T20:46+0300

2025-11-17T20:46+0300

2025-11-17T21:43+0300

экономика

россия

промышленность

рф

китай

русал

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала", сообщили РИА Новости в ведомстве. "Приостановка (консервация) работы завода обусловлена необходимостью оптимизации производственной нагрузки в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры и концентрации ресурсов на более маржинальных переделах, в том числе ориентированных на экспортные рынки. Минпромторг России не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке в связи с указанными нововведениями",- пояснили в министерстве. Ранее в пресс-службе "Русала" сообщили РИА Новости, что крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ. Также компания сообщала РИА Новости, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20251107/rusavshij-864308561.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, китай, русал, минпромторг