Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке - 17.11.2025
Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке
20:46 17.11.2025 (обновлено: 21:43 17.11.2025)
 
Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Приостановка (консервация) работы завода обусловлена необходимостью оптимизации производственной нагрузки в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры и концентрации ресурсов на более маржинальных переделах, в том числе ориентированных на экспортные рынки. Минпромторг России не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке в связи с указанными нововведениями",- пояснили в министерстве.
Ранее в пресс-службе "Русала" сообщили РИА Новости, что крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ.
Также компания сообщала РИА Новости, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.
"Русал" снизит производство кремния на 35%
7 ноября, 06:57
7 ноября, 06:57
 
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала