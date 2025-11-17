Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251117/kripovalyuta-864621255.html
Общественная палата Российской Федерации поддерживает принятие текста законопроекта во втором чтении о конфискации криптовалюты. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T18:15+0300
2025-11-17T18:31+0300
18:15 17.11.2025 (обновлено: 18:31 17.11.2025)
 

Это важно и интересно: о конфискации криптовалюты

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Общественная палата Российской Федерации поддерживает принятие текста законопроекта во втором чтении о конфискации криптовалюты.
Напомню, что являюсь членом комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
В ОП РФ ранее призывали как можно оперативнее принять закон об изъятии криптовалюты и признания ее имуществом. Важно отметить, что в настоящее время практика в рамках уголовных дел по изъятию криптовалют неоднородна.
Не всегда практику по изъятию криптовалют признают имуществом, кроме того, возникают риски переоценки стоимости цифровой валюты без наличия должного заключения специалиста в рамках уголовного дела. При этом, наряду с внесением соответствующих изменений в УК и УПК РФ, необходимо продолжить работу по легализации вида цифровой валюты - криптовалюты, а также развития соответствующей финансовой и цифровой инфраструктуры.
Важно подчеркнуть, что принятие данного законопроекта будет способствовать снижению количества вывода средств через криптообменники в части хищения денежных средств у граждан посредством телефонного и дистанционного мошенничества. Сегодня до 90% средств, похищенных посредством телефонного мошенничества, выводятся дропперами через криптовалюту.
Что касается конфискованной криптовалюты в рамках уголовных дел, то необходимо предусмотреть создание профильного фонда, который будет управлять данной цифровой валютой и доходы от ее реализации были бы направлены на социальные проекты, в частности, поддержку детей участников СВО, детей с орфанными заболеваниями, а также пожилых граждан.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

