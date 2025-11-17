https://1prime.ru/20251117/kurs--864602679.html
Юань укрепляется к рублю на Мосбирже в начале недели
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в район отметки 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.34 мск рос на 2 копейки, до 11,40 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,43 рубля. С 5 ноября курс юаня неоднократно пытался пробить сопротивление 11,40 рубля, но пока закрепиться выше него не может, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Не исключено, что уверенный пробой случится на этой неделе, добавляет он. На начавшейся неделе китайская валюта попытается протестировать уровень 11,50 рубля и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей, полагает Денис Попов из ПСБ. Однако вероятность реализации сценария с сохранением рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет, добавляет он.
