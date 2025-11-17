Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань укрепляется к рублю на Мосбирже в начале недели - 17.11.2025
Юань укрепляется к рублю на Мосбирже в начале недели
Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в район отметки 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в район отметки 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.34 мск рос на 2 копейки, до 11,40 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,43 рубля. С 5 ноября курс юаня неоднократно пытался пробить сопротивление 11,40 рубля, но пока закрепиться выше него не может, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Не исключено, что уверенный пробой случится на этой неделе, добавляет он. На начавшейся неделе китайская валюта попытается протестировать уровень 11,50 рубля и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей, полагает Денис Попов из ПСБ. Однако вероятность реализации сценария с сохранением рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет, добавляет он.
рынок, торги, псб
Экономика, Рынок, Торги, ПСБ
12:46 17.11.2025
 
Юань укрепляется к рублю на Мосбирже в начале недели

Курс юаня к рублю растет в районе отметки 11,4 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина
Китайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет в район отметки 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.34 мск рос на 2 копейки, до 11,40 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,43 рубля.
С 5 ноября курс юаня неоднократно пытался пробить сопротивление 11,40 рубля, но пока закрепиться выше него не может, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Не исключено, что уверенный пробой случится на этой неделе, добавляет он.
На начавшейся неделе китайская валюта попытается протестировать уровень 11,50 рубля и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей, полагает Денис Попов из ПСБ. Однако вероятность реализации сценария с сохранением рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет, добавляет он.
