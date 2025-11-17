https://1prime.ru/20251117/kurs--864615180.html
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост - 17.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост
Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:42+0300
2025-11-17T15:42+0300
2025-11-17T15:42+0300
экономика
рынок
торги
сша
рф
дональд трамп
ук альфа-капитал
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти растерял дневной рост, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,43 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,26 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,107 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,88 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в понедельник торгуется выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, периодически пробивая ее вверх, но возвращается ниже, тяготея растерять дневной рост. "Геополитическая повестка продолжает оставаться ключевым фактором неопределенности. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. Тем временем санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, введенные в октябре, начинают оказывать влияние на логистику экспорта", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.33 мск снижалась на 0,1% - до 64,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Пока для курса юаня на Мосбирже сохраняет свою актуальность диапазон 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким рублевым процентным ставкам, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако уровень ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. На неделе курс доллара ждем в интервале 80-84 рубля, юаня — 11,2-11,7 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251117/rynok--864601054.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, рф, дональд трамп, ук альфа-капитал, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, РФ, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал, Мосбиржа
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти растерял дневной рост, следует из данных Московской биржи
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,43 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,26 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ
составляет 7,141 против 7,107 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,88 рубля.
Юань на Мосбирже в понедельник торгуется выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, периодически пробивая ее вверх, но возвращается ниже, тяготея растерять дневной рост.
"Геополитическая повестка продолжает оставаться ключевым фактором неопределенности. Президент США Дональд Трамп
поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. Тем временем санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, введенные в октябре, начинают оказывать влияние на логистику экспорта", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.33 мск снижалась на 0,1% - до 64,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта.
Пока для курса юаня на Мосбирже
сохраняет свою актуальность диапазон 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким рублевым процентным ставкам, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Однако уровень ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. На неделе курс доллара ждем в интервале 80-84 рубля, юаня — 11,2-11,7 рубля", - добавляет он.
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем