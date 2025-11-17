Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/kurs--864615180.html
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост - 17.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост
Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:42+0300
2025-11-17T15:42+0300
экономика
рынок
торги
сша
рф
дональд трамп
ук альфа-капитал
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти растерял дневной рост, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,43 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,26 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,107 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,88 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в понедельник торгуется выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, периодически пробивая ее вверх, но возвращается ниже, тяготея растерять дневной рост. "Геополитическая повестка продолжает оставаться ключевым фактором неопределенности. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. Тем временем санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, введенные в октябре, начинают оказывать влияние на логистику экспорта", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.33 мск снижалась на 0,1% - до 64,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Пока для курса юаня на Мосбирже сохраняет свою актуальность диапазон 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким рублевым процентным ставкам, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако уровень ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. На неделе курс доллара ждем в интервале 80-84 рубля, юаня — 11,2-11,7 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251117/rynok--864601054.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, рф, дональд трамп, ук альфа-капитал, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, РФ, Дональд Трамп, УК Альфа-Капитал, Мосбиржа
15:42 17.11.2025
 
Курс юаня против рубля на Мосбирже растерял дневной рост

Курс юаня на Мосбирже колеблется преимущественно в плюсе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник колеблется преимущественно в плюсе, сохраняя попытки выйти на уровень сопротивления 11,4 рубля, однако почти растерял дневной рост, следует из данных Московской биржи
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,43 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,26 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,107 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,88 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в понедельник торгуется выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, периодически пробивая ее вверх, но возвращается ниже, тяготея растерять дневной рост.
"Геополитическая повестка продолжает оставаться ключевым фактором неопределенности. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. Тем временем санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, введенные в октябре, начинают оказывать влияние на логистику экспорта", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.33 мск снижалась на 0,1% - до 64,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Пока для курса юаня на Мосбирже сохраняет свою актуальность диапазон 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким рублевым процентным ставкам, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Однако уровень ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. На неделе курс доллара ждем в интервале 80-84 рубля, юаня — 11,2-11,7 рубля", - добавляет он.
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем
12:27
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАРФДональд ТрампУК Альфа-КапиталМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала