Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Строительство с участием РФ второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед, на площадке работают порядка 700 специалистов из России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Два блока-"тысячника" строятся на площадке, второй и третий. Работы идут вперед", - сказал Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 1". По его словам, на сооружении новых блоков сейчас задействованы около 3 тысяч специалистов, в том числе "порядка 700 - это граждане России".
