В Совфеде предложили ввести механизмы локализации при строительстве судов - 17.11.2025
В Совфеде предложили ввести механизмы локализации при строительстве судов
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести в российском судостроении механизмы локализации при строительстве судов по аналогии с автопромом. "К судостроению нужно подойти по аналогии с локализацией автомобилей, защитить эту сферу промышленности от внешних факторов воздействия", - заявил политик на парламентских слушаниях "О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года". Он напомнил, что локализация в автопроме - это степень, в которой машина произведена в России: учитывается доля российских комплектующих, сборка, производство узлов и агрегатов. По словам законодателя, по автомобилестроению видны наглядные результаты: "Видим, как выросло количество локализованных машин, это вокруг нас в городах на дорогах". "А что происходит с судостроением после принятия стратегии, мы не видим и не слышим. Это где-то там, в море, для потребителя это не так очевидно и не так доступно", - посетовал он. Кутепов напомнил, что на федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" выделено "более полутриллиона рублей на 6 лет". "Однако отрасли не хватает механизмов привлечения частных инвестиций. Фактически нет индустриальных кластеров, нет специнвестконтрактов, не работает ГЧП в судостроении. Нужно решить, как задействовать эти инструменты", - отметил он. Отрасль нуждается в планировании, указал законодатель: "Судостроение - длинный цикл. Нужно увязывать планы верфей с реальными потребностями заказчиков: транспортных компаний, рыбопромыслового сектора, энергетики". Сенатор уточнил, что перевозки по внутренним водным путям сокращаются, а российский флот в морской логистике занимает лишь 5-6%. Он также обратил внимание на то, что сейчас около 70% судов ремонтируются за рубежом. "Необходимо предложить решения, которые позволят закрыть этот спрос на отечественных мощностях", - уверен Кутепов. По данным законодателя, отечественный флот нуждается в обновлении, средний возраст судов - более 30 лет, впереди массовое списание. "Стратегия предусматривает строительство более 1,6 тысячи гражданских судов до 2036 года. На период до 2028 года уже заложено финансирование 260 судов через АО ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания - ред.)", - добавил он. Говоря о рыбопромысловых судах, сенатор отметил работу механизма инвестквот, по его данным, построено 48 судов, но отмечается удорожание и сдвиг сроков. "Ценообразование - уже несколько лет обсуждается закон о подтверждении достоверности стоимости строительства судов, но он так и не внесен. Нужно понять, где застрял вопрос", - считает Кутепов. По его словам, для регионов РФ важно, чтобы судостроение давало реальный экономический эффект. Регионы готовы развивать компетенции и расширять производство, ждут адресной поддержки, резюмировал сенатор.
12:38 17.11.2025 (обновлено: 12:39 17.11.2025)
 
В Совфеде предложили ввести механизмы локализации при строительстве судов

Кутепов предложил ввести локализацию в судостроении по аналогии с автопромом

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСудно в акватории Крымского моста
Судно в акватории Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Судно в акватории Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести в российском судостроении механизмы локализации при строительстве судов по аналогии с автопромом.
"К судостроению нужно подойти по аналогии с локализацией автомобилей, защитить эту сферу промышленности от внешних факторов воздействия", - заявил политик на парламентских слушаниях "О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года".
Он напомнил, что локализация в автопроме - это степень, в которой машина произведена в России: учитывается доля российских комплектующих, сборка, производство узлов и агрегатов.
По словам законодателя, по автомобилестроению видны наглядные результаты: "Видим, как выросло количество локализованных машин, это вокруг нас в городах на дорогах".
"А что происходит с судостроением после принятия стратегии, мы не видим и не слышим. Это где-то там, в море, для потребителя это не так очевидно и не так доступно", - посетовал он.
Кутепов напомнил, что на федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" выделено "более полутриллиона рублей на 6 лет". "Однако отрасли не хватает механизмов привлечения частных инвестиций. Фактически нет индустриальных кластеров, нет специнвестконтрактов, не работает ГЧП в судостроении. Нужно решить, как задействовать эти инструменты", - отметил он.
Отрасль нуждается в планировании, указал законодатель: "Судостроение - длинный цикл. Нужно увязывать планы верфей с реальными потребностями заказчиков: транспортных компаний, рыбопромыслового сектора, энергетики". Сенатор уточнил, что перевозки по внутренним водным путям сокращаются, а российский флот в морской логистике занимает лишь 5-6%.
Он также обратил внимание на то, что сейчас около 70% судов ремонтируются за рубежом. "Необходимо предложить решения, которые позволят закрыть этот спрос на отечественных мощностях", - уверен Кутепов.
По данным законодателя, отечественный флот нуждается в обновлении, средний возраст судов - более 30 лет, впереди массовое списание.
"Стратегия предусматривает строительство более 1,6 тысячи гражданских судов до 2036 года. На период до 2028 года уже заложено финансирование 260 судов через АО ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания - ред.)", - добавил он.
Говоря о рыбопромысловых судах, сенатор отметил работу механизма инвестквот, по его данным, построено 48 судов, но отмечается удорожание и сдвиг сроков.
"Ценообразование - уже несколько лет обсуждается закон о подтверждении достоверности стоимости строительства судов, но он так и не внесен. Нужно понять, где застрял вопрос", - считает Кутепов.
По его словам, для регионов РФ важно, чтобы судостроение давало реальный экономический эффект. Регионы готовы развивать компетенции и расширять производство, ждут адресной поддержки, резюмировал сенатор.
Заголовок открываемого материала