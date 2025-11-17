https://1prime.ru/20251117/mains-864616275.html

Названы самые высокие выплаты по ДМС в 2025 году

2025-11-17T16:13+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Самые большие выплаты по ДМС за девять месяцев 2025 года были связаны с онкологией, свидетельствуют данные исследования страхового брокера Mains и страховой компании "СОГАЗ", с которыми ознакомилось РИА Новости. В ходе исследования были определены заболевания, выплаты на лечение которых по ДМС стали самыми высокими. "В первой тройке таких заболеваний – злокачественное новообразование верхне-наружного квадранта молочной железы (выплата на его лечение составила 9,307 миллиона рублей), злокачественное новообразование молочной железы неуточненной части (9,136 миллиона рублей) и острый билиарный панкреатит, лечение которого обошлось страховщику в 8,831 миллиона рублей", - говорится в исследовании. За ними идут последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (8,7 миллиона рублей), злокачественное новообразование желудка (5,9 миллиона рублей), злокачественное новообразование бронхов или легкого (5,5 миллиона рублей), травма неуточненной локализации (4,5 миллиона рублей), злокачественное новообразование ткани молочной железы (4,1 миллиона рублей), флегмона (4 миллиона) и последствия внутричерепной травмы, на лечение которых понадобилось почти 3,5 миллиона рублей. "Если говорить о конкретных медицинских услугах и заболеваниях, то тут нет ничего принципиально нового: о том, что самые дорогие медицинские услуги – это высокотехнологичные операции и лечение онкологических заболеваний и сложных травм, известно давно", - прокомментировал заместитель генерального директора Mains Lab Максим Фокин. Самой дорогостоящей медицинской процедурой, которая была оплачена по ДМС, оказалась "конформная дистанционная лучевая терапия пучками нейтронов, протонов и тяжелых ионов с применением системы протонной терапии ProBeam", - ее стоимость составила 2,7 миллиона рублей без учета подготовки и планирования. На втором месте - эндоваскулярная имплантация клапана аорты, за которую страховщик заплатил 2,047 миллиона рублей, замыкает тройку эндоваскулярное протезирование грудного отдела аорты – 1,95 миллиона рублей. Также в десятку самых дорогих медицинских услуг вошли стентирование грудного отдела аорты системой стент-графт (1,45 миллиона рублей), робот-ассистированная резекция почки 2-й категории сложности (1,35 миллиона рублей), реконструкция митрального клапана в условиях искусственного кровообращения через минидоступ (1,1 миллиона рублей). "За этими цифрами – реальные истории людей, которые благодаря оказанной своевременно и качественно медицинской помощи сохранили не только свое здоровье, но и качество жизни. Далеко не каждый россиянин может заплатить за необходимую ему помощь сотни тысяч или даже миллионы рублей, а ДМС дает возможность получить такую помощь, если ее необходимость будет установлена специалистами", - отметил Фокин.

