Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/makron-864619228.html
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции - 17.11.2025, ПРАЙМ
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его обещания поставить... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T17:22+0300
2025-11-17T17:22+0300
мировая экономика
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его обещания поставить самолеты Rafale Украине.&quot;На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, Макрон должен быть отстранен от должности&quot;, — написал французский политик.По информации телеканала LCI, в понедельник стало известно, что Украина намерена заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. В материале отмечается, что действие этого документа рассчитано на "примерно десять лет".Кроме того, в декларации указаны будущие поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, упоминается новая модификация системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в стадии разработки, отмечает АФП.
https://1prime.ru/20251117/ek-864614692.html
https://1prime.ru/20251117/voyna-864605468.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
17:22 17.11.2025
 
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции

Политик Дюпон-Эньян потребовал отставки Макрона из-за обещания Зеленскому

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его обещания поставить самолеты Rafale Украине.

"На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, Макрон должен быть отстранен от должности", — написал французский политик.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине
15:30
По информации телеканала LCI, в понедельник стало известно, что Украина намерена заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. В материале отмечается, что действие этого документа рассчитано на "примерно десять лет".
Кроме того, в декларации указаны будущие поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, упоминается новая модификация системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в стадии разработки, отмечает АФП.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
13:55
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯУКРАИНАЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала