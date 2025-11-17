https://1prime.ru/20251117/makron-864619228.html
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции - 17.11.2025, ПРАЙМ
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его обещания поставить...
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его обещания поставить самолеты Rafale Украине."На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, Макрон должен быть отстранен от должности", — написал французский политик.По информации телеканала LCI, в понедельник стало известно, что Украина намерена заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. В материале отмечается, что действие этого документа рассчитано на "примерно десять лет".Кроме того, в декларации указаны будущие поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, упоминается новая модификация системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в стадии разработки, отмечает АФП.
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
