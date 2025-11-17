Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон высказался об окончании конфликта на Украине - 17.11.2025
Макрон высказался об окончании конфликта на Украине
Макрон высказался об окончании конфликта на Украине - 17.11.2025
Макрон высказался об окончании конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года, сообщает Le Monde. | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года, сообщает Le Monde. "Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", — высказался Макрон.В понедельник Макрон встретился с Владимиром Зеленским, который прибыл во Францию с официальным визитом. Во время этого визита Зеленский объявил о том, что Киев намерен заказать в Париже сто истребителей Rafale. Заказ на самолеты включен в текст соглашения о намерениях, ранее подписанного Макроном и Зеленским. По информации AFP, срок действия этого документа составляет около десяти лет. Соглашение также предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе модернизированной системы ПВО SAMP/T, все еще находящейся в разработке, а также радиолокационных установок и беспилотных аппаратов. Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемым возможную передачу Украине французских истребителей Rafale, а лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки Макрона после его обещания поставить Украине эти самолеты. Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют мирное разрешение конфликта, впутывают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для России. В Кремле также отмечали, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательный эффект.
20:00 17.11.2025
 
Макрон высказался об окончании конфликта на Украине

Макрон выразил надежду на окончание украинского конфликта до 2027 года

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года, сообщает Le Monde.
"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", — высказался Макрон.
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
19:22
В понедельник Макрон встретился с Владимиром Зеленским, который прибыл во Францию с официальным визитом.
Во время этого визита Зеленский объявил о том, что Киев намерен заказать в Париже сто истребителей Rafale. Заказ на самолеты включен в текст соглашения о намерениях, ранее подписанного Макроном и Зеленским. По информации AFP, срок действия этого документа составляет около десяти лет. Соглашение также предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе модернизированной системы ПВО SAMP/T, все еще находящейся в разработке, а также радиолокационных установок и беспилотных аппаратов. Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемым возможную передачу Украине французских истребителей Rafale, а лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки Макрона после его обещания поставить Украине эти самолеты.
Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют мирное разрешение конфликта, впутывают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для России. В Кремле также отмечали, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательный эффект.
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
17:22
 
