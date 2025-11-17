https://1prime.ru/20251117/manturov-864595865.html
Мантуров прибыл с рабочей поездкой в ОАЭ
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Объединённые Арабские Эмираты, он возглавляет российскую делегацию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow-2025, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров с рабочей поездкой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Он возглавляет российскую делегацию на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow-2025", — говорится в сообщении.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составит почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
