Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/manturov-864610534.html
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ
Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:43+0300
2025-11-17T14:43+0300
экономика
россия
оаэ
рф
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2025. "У нас есть традиционная сфера сотрудничества, связанная с драгоценными металлами, с драгкамнями. Это и доставка машинотехнической продукции, в том числе продуктов питания. Также по встречной торговле - это продукция машиностроения, химическая продукция. Мы видим тенденцию к росту в этом году. Я думаю, что мы должны перешагнуть планку в 10 миллиардов, вернуться на показатели 2023 года", - сказал Мантуров. Он добавил, что по товарообороту у России и ОАЭ есть амбициозные планы до 2030 года практически удвоить показатели. "Будем для этого предпринимать все необходимые регуляторные меры поддержки, в том числе и в этом году", — добавил Мантуров. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщалось в августе текущего года в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. В октябре 2024 года президент ОАЭ сообщал, что товарооборот России и ОАЭ за 2023 год достиг 11 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20251114/minfin--864531649.html
оаэ
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, рф, денис мантуров, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин
14:43 17.11.2025
 
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ

Мантуров: товарооборот России и ОАЭ в 2025 году достигнет10 миллиардов долларов

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2025.
"У нас есть традиционная сфера сотрудничества, связанная с драгоценными металлами, с драгкамнями. Это и доставка машинотехнической продукции, в том числе продуктов питания. Также по встречной торговле - это продукция машиностроения, химическая продукция. Мы видим тенденцию к росту в этом году. Я думаю, что мы должны перешагнуть планку в 10 миллиардов, вернуться на показатели 2023 года", - сказал Мантуров.
Он добавил, что по товарообороту у России и ОАЭ есть амбициозные планы до 2030 года практически удвоить показатели.
"Будем для этого предпринимать все необходимые регуляторные меры поддержки, в том числе и в этом году", — добавил Мантуров.
Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщалось в августе текущего года в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
В октябре 2024 года президент ОАЭ сообщал, что товарооборот России и ОАЭ за 2023 год достиг 11 миллиардов долларов.
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров
14 ноября, 10:49
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭРФДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала