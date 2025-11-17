https://1prime.ru/20251117/manturov-864610534.html

Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ

Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ - 17.11.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ

Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T14:43+0300

2025-11-17T14:43+0300

2025-11-17T14:43+0300

экономика

россия

оаэ

рф

денис мантуров

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg

ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2025. "У нас есть традиционная сфера сотрудничества, связанная с драгоценными металлами, с драгкамнями. Это и доставка машинотехнической продукции, в том числе продуктов питания. Также по встречной торговле - это продукция машиностроения, химическая продукция. Мы видим тенденцию к росту в этом году. Я думаю, что мы должны перешагнуть планку в 10 миллиардов, вернуться на показатели 2023 года", - сказал Мантуров. Он добавил, что по товарообороту у России и ОАЭ есть амбициозные планы до 2030 года практически удвоить показатели. "Будем для этого предпринимать все необходимые регуляторные меры поддержки, в том числе и в этом году", — добавил Мантуров. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщалось в августе текущего года в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. В октябре 2024 года президент ОАЭ сообщал, что товарооборот России и ОАЭ за 2023 год достиг 11 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20251114/minfin--864531649.html

оаэ

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, рф, денис мантуров, владимир путин