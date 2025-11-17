Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ
Мантуров: товарооборот России и ОАЭ в 2025 году достигнет10 миллиардов долларов
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года ожидается выше 10 миллиардов долларов, что позволит приблизиться к показателям 2023 года, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2025.
"У нас есть традиционная сфера сотрудничества, связанная с драгоценными металлами, с драгкамнями. Это и доставка машинотехнической продукции, в том числе продуктов питания. Также по встречной торговле - это продукция машиностроения, химическая продукция. Мы видим тенденцию к росту в этом году. Я думаю, что мы должны перешагнуть планку в 10 миллиардов, вернуться на показатели 2023 года", - сказал Мантуров.
Он добавил, что по товарообороту у России и ОАЭ есть амбициозные планы до 2030 года практически удвоить показатели.
"Будем для этого предпринимать все необходимые регуляторные меры поддержки, в том числе и в этом году", — добавил Мантуров.
Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщалось в августе текущего года в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
В октябре 2024 года президент ОАЭ сообщал, что товарооборот России и ОАЭ за 2023 год достиг 11 миллиардов долларов.