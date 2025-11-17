https://1prime.ru/20251117/manturov-864610712.html
Мантуров рассказал об интересе зарубежных заказчиков к космической отрасли
Мантуров рассказал об интересе зарубежных заказчиков к космической отрасли - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал об интересе зарубежных заказчиков к космической отрасли
Продукция космической отрасли, которую представила Россия на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, вызывает интерес у зарубежных заказчиков, рассказал... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:44+0300
2025-11-17T14:44+0300
2025-11-17T14:44+0300
экономика
бизнес
россия
технологии
дубай
рф
оаэ
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/17/842271793_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ffca3dde45c52f61958af136dc138036.jpg
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Продукция космической отрасли, которую представила Россия на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, вызывает интерес у зарубежных заказчиков, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Космический сегмент также сегодня здесь представлен, и это вызывает интерес у зарубежных заказчиков, в том числе спутниковые группировки, группировки широкополосного интернета, спутники дистанционного зондирования Земли, и в том числе наше традиционное преимущество в области двигателестроения космического", - сказал Мантуров. Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра. Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое. Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
https://1prime.ru/20251117/manturov-864610534.html
дубай
рф
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/17/842271793_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a8077895f43e18c681b304a01c734873.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, технологии, дубай, рф, оаэ, денис мантуров
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Технологии, Дубай, РФ, ОАЭ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал об интересе зарубежных заказчиков к космической отрасли
Мантуров: космическая продукция России вызвала интерес у зарубежных заказчиков
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Продукция космической отрасли, которую представила Россия на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, вызывает интерес у зарубежных заказчиков, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Космический сегмент также сегодня здесь представлен, и это вызывает интерес у зарубежных заказчиков, в том числе спутниковые группировки, группировки широкополосного интернета, спутники дистанционного зондирования Земли, и в том числе наше традиционное преимущество в области двигателестроения космического", - сказал Мантуров
.
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае
возглавляет первый вице-премьер РФ
Денис Мантуров.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра.
Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ
. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Мантуров рассказал о росте товарооборота России и ОАЭ