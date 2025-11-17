https://1prime.ru/20251117/manturov-864610712.html

Мантуров рассказал об интересе зарубежных заказчиков к космической отрасли

2025-11-17T14:44+0300

ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Продукция космической отрасли, которую представила Россия на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, вызывает интерес у зарубежных заказчиков, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Космический сегмент также сегодня здесь представлен, и это вызывает интерес у зарубежных заказчиков, в том числе спутниковые группировки, группировки широкополосного интернета, спутники дистанционного зондирования Земли, и в том числе наше традиционное преимущество в области двигателестроения космического", - сказал Мантуров. Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра. Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое. Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.

