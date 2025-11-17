https://1prime.ru/20251117/markirovka-864624859.html

Продукция "Сделано в России" завоевывает популярность в исламском мире

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Продукция с маркировкой "Сделано в России" завоевывает популярность в арабо-мусульманском мире, она стала символом высокого качества товаров, в том числе, товаров "халяль" (соответствующим канонам ислама), сообщил РИА Новости руководитель международного Центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ) Айдар Газизов. "На проходящем Всемирном саммите H20 по халяльному питанию в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) представители государственных структур, а также ведущие эксперты и специалисты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Ирана, Марокко, Малайзии и других стран отмечают, что продукция "Сделано в России", в том числе маркировка "халяль", очень популярна на рынках этих странах из-за высокого качества. В первую очередь, это касается пищевой продукции, в большей степени мяса курицы", - рассказал РИА Новости в понедельник Газизов, принимающий участие в форуме в Йоханнесбурге. Руководитель МЦСиС отметил, что российские производители должны активнее работать с рынками арабо-мусульманских стран. "В период санкционного давления на РФ соотечественникам следует как можно смелее заявить о себе в арабском мире. Речь идет не только о пищевой, но и иной продукции, например, технологиях. Товарооборот между Россией и мусульманскими странами сейчас составляет десятки миллиардов долларов. Есть, конечно, вопросы с платежами, но они, как показывает практика, вполне решаемы", - сказал Айдар Газизов.

