Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

2025-11-17T09:05+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,42%, до 5,0415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели котировки металла поднялись на 2,1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,95%, до 10 852 долларов, алюминия - на 1,31%, до 2 858,5 доллара, стоимость цинка - на 1,13%, до 3 020,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 99,44 пункта, при этом к иене доллар дорожает на 0,1%. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, держателей других валют.

