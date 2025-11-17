https://1prime.ru/20251117/mishustin--864619067.html
Мишустин оценил сотрудничество с Китаем в сфере энергетики
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник встретился в Доме правительства РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Продолжим создавать комфортные условия для работы экономических операторов на рынке России и Китая. Сотрудничество в энергетике носит особый характер, стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющую", - сказал Мишустин в ходе встречи.
