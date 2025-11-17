https://1prime.ru/20251117/mishustin--864619067.html

Мишустин оценил сотрудничество с Китаем в сфере энергетики

Мишустин оценил сотрудничество с Китаем в сфере энергетики - 17.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил сотрудничество с Китаем в сфере энергетики

Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T17:16+0300

2025-11-17T17:16+0300

2025-11-17T17:16+0300

энергетика

россия

китай

рф

михаил мишустин

госсовет

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник встретился в Доме правительства РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Продолжим создавать комфортные условия для работы экономических операторов на рынке России и Китая. Сотрудничество в энергетике носит особый характер, стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющую", - сказал Мишустин в ходе встречи.

https://1prime.ru/20251117/mishustin-864617707.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, михаил мишустин, госсовет, шос