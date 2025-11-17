Мишустин соберет в Москве заседание Совета глав правительств ШОС

https://1prime.ru/20251117/mishustin-864590313.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин соберет в Москве заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проведет отдельные встречи с руководителями иностранных делегаций, сообщила пресс-служба кабмина. Заседание Совета глав правительств стран ШОС под председательством Мишустина пройдет в столице России 17-18 ноября, уточнили в правительстве. "Михаил Мишустин также проведёт ряд двусторонних встреч с главами делегаций, участвующими в заседании", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в аппарате правительства РФ, на встречу приглашены и высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии, пояснили в кабмине. ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ Предстоящее заседание станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Главы правительств на встрече в Москве планируют рассмотреть приоритетные вопросы укрепления взаимодействия в ШОС по различным направлениям. Повестка предусматривает обсуждение современных тенденций в глобальной экономике и вопросов дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного измерений в контексте модернизации объединения, уточнили в аппарате правительства. Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей в объединении. По информации кабмина, основное внимание участники заседания уделят взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов. ИТОГИ РОССИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА Итоги предстоящего заседания совета планируют отразить в совместном коммюнике. Кроме того, в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС будет зафиксирована консолидированная позиция государств-членов ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы, рассказали в правительстве. Некоторые решения на заседании будут касаться финансовых и организационных аспектов, включая бюджет объединения на 2026 год. Как отметили в кабмине, особое внимание в рамках российского председательства в СГП ШОС было уделено повышению качества торгово-экономического сотрудничества в объединении. Большое значение российская сторона придает и расширению гуманитарного сотрудничества в организации. Всего в рамках российского председательства состоялось около 30 мероприятий. При этом были синхронизированы практические шаги с КНР, которая параллельно председательствовала в Совете глав государств ШОС, уточнили в аппарате кабмина. По оценке правительства, поставленные в концепции председательства России в СГП ШОС задачи в целом были выполнены. Российская сторона намерена вместе с партнерами продолжать комплексную работу по дальнейшей консолидации ШОС, подчеркнули в кабмине.

