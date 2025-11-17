Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем

https://1prime.ru/20251117/mishustin-864617707.html
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Совместно сегодня с китайскими партнерами мы предпринимаем эффективные меры, которые, в первую очередь, направлены на развитие наших торгово-экономических отношений, связей и продвижение различных проектов в самых различных областях экономики", - сказал Мишустин.
