Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/mishustin-864617707.html
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем
Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T17:02+0300
2025-11-17T17:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
михаил мишустин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Совместно сегодня с китайскими партнерами мы предпринимаем эффективные меры, которые, в первую очередь, направлены на развитие наших торгово-экономических отношений, связей и продвижение различных проектов в самых различных областях экономики", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547621.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, михаил мишустин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Госсовет
17:02 17.11.2025
 
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем

Мишустин: РФ и КНР предпринимают меры для развития торгово-экономических отношений

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и КНР
Россия и КНР - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Россия и КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Совместно сегодня с китайскими партнерами мы предпринимаем эффективные меры, которые, в первую очередь, направлены на развитие наших торгово-экономических отношений, связей и продвижение различных проектов в самых различных областях экономики", - сказал Мишустин.
Мясо - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Россия и Китай проведут переговоры по экспорту говядины в КНР
14 ноября, 20:51
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФМихаил МишустинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала