Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/mishustin-864618414.html
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС
Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наращивают экономическую составляющую в работе объединения, заявил... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T17:10+0300
2025-11-17T17:10+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
москва
михаил мишустин
шос
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наращивают экономическую составляющую в работе объединения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в понедельник встретился в Москве с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации", - заявил Мишустин.
https://1prime.ru/20251117/mishustin-864617707.html
китай
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, москва, михаил мишустин, шос, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, ШОС, Госсовет
17:10 17.11.2025
 
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС

Мишустин: Россия и Китай наращивают экономическую составляющую в ШОС

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМ. Мишустин
М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
М. Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наращивают экономическую составляющую в работе объединения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в понедельник встретился в Москве с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации", - заявил Мишустин.
Россия и КНР - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Мишустин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем
17:02
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФМОСКВАМихаил МишустинШОСГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала