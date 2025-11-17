https://1prime.ru/20251117/mishustin-864618414.html

Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наращивают экономическую составляющую в работе объединения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в понедельник встретился в Москве с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации", - заявил Мишустин.

