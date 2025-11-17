Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/modeli--864597889.html
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае - 17.11.2025, ПРАЙМ
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае
Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T09:34+0300
2025-11-17T09:34+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
комсомольск-на-амуре
дубай
оаэ
сергей чемезов
ростех
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856942610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3920664e7bf313ec0007b14eb91e775f.jpg
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. SJ-100 ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
https://1prime.ru/20251021/rossiya--863747015.html
комсомольск-на-амуре
дубай
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856942610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3cde59405fd98881e0605785adb6657c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, комсомольск-на-амуре, дубай, оаэ, сергей чемезов, ростех, оак
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Дубай, ОАЭ, Сергей Чемезов, Ростех, ОАК
09:34 17.11.2025
 
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае

На Dubai Airshow представили российские самолеты МС-21-300 и SJ-100

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПолет полностью импортозамещенного самолета Superjet
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet. Архивное фото
© пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
SJ-100 ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Вид на Дубай - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум
21 октября, 10:16
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРОССИЯКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕДубайОАЭСергей ЧемезовРостехОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала