“200 тысяч рублей”. Кто заплатит повышенный подоходный налог в 2025 году

“200 тысяч рублей”. Кто заплатит повышенный подоходный налог в 2025 году

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с 2025 года прогрессивной шкале и от какого дохода начинается повышенная ставка, агентству “Прайм” рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.В зависимости от суммы полученного дохода вместо двухступенчатой шкалы для расчета и уплаты НДФЛ введена пятиступенчатая со ставками 13, 15, 18, 20, 22 (ст. 224 НК РФ с 2025 года). Чем выше доход, тем больше ставка налога.“Согласно новой шкале, налог по ставке 13% платят лишь если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке. Для каждой ступени она своя, но чем выше доход, тем ставка выше”, - объяснила Белоглазова.Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет денежное довольствие и иные выплаты за работу в зоне боевых действий для действующих военных. По-прежним ставкам 13% и 15% будут облагаться надбавки, выплачиваемые работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Двухступенчатую шкалу ставок сохранили и для дивидендов, а также для некоторых отдельных видов доходов физлиц.В настоящее время налогоплательщики получили уведомления об уплате имущественных налогов и НДФЛ за налоговый период 2024 года. Если по итогам календарного года общий налог со всех облагаемых доходов по данным ИФНС превышает:Доплатить НДФЛ по нему нужно самостоятельно, в срок не позднее 1 декабря 2025 года. Данное правило действует и в случае, если годовой облагаемый доход за 2024 год по сумме превышает 5 миллионов рублей, заключила Белоглазова.

