На двух участках трассы Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение автобусов - 17.11.2025
На двух участках трассы Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение автобусов
На двух участках трассы Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение автобусов - 17.11.2025, ПРАЙМ
На двух участках трассы Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение автобусов
Движение рейсовых автобусов закрыто из-за непогоды на двух участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, сообщает региональное министерство транспорта и... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T07:39+0300
2025-11-17T07:39+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864595943.jpg?1763354379
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя - ПРАЙМ. Движение рейсовых автобусов закрыто из-за непогоды на двух участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В связи с выпадением осадков и ограниченной видимостью (менее 50 метров) на участке 55-128-й километр (Долинский район) и 128-255-й километр (Макаровский район) автодороги Южно-Сахалинск - Оха прекращено движение автобусов по восьми межмуниципальным маршрутам", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По данным регионального минтранса, отменены рейсы пассажирских автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск и Шахтерск. Ранее региональный главк МЧС России объявил на понедельник экстренное предупреждение в 14 муниципалитетах центра и юга Сахалина в связи с прохождением очередного циклона. Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта.
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, тымовское, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Тымовское, МЧС
07:39 17.11.2025
 
На двух участках трассы Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение автобусов

На двух участках трассы Южно-Сахалинск — Оха остановили движение автобусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя - ПРАЙМ. Движение рейсовых автобусов закрыто из-за непогоды на двух участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В связи с выпадением осадков и ограниченной видимостью (менее 50 метров) на участке 55-128-й километр (Долинский район) и 128-255-й километр (Макаровский район) автодороги Южно-Сахалинск - Оха прекращено движение автобусов по восьми межмуниципальным маршрутам", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным регионального минтранса, отменены рейсы пассажирских автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск и Шахтерск.
Ранее региональный главк МЧС России объявил на понедельник экстренное предупреждение в 14 муниципалитетах центра и юга Сахалина в связи с прохождением очередного циклона.
Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта.
 
