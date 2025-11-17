https://1prime.ru/20251117/orban-864600054.html

Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина

Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Матиасом Депфнером, руководителем германской медиагруппы Axel Springer, на платформе YouTube отверг обвинения в том, что он якобы является агентом влияния Владимира Путина в Европе."Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно", — заявил он.Орбан подчеркнул, что Россия всегда будет играть важную роль в европейской политике.Также он отметил, что Россия, Германия и Турция формируют треугольник силы, от которого зависит безопасность Венгрии, поэтому он стремится находить решения, которые будут выгодны для его страны в отношениях с этими государствами.В том же интервью Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.

