Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина - 17.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251117/orban-864600054.html
Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина - 17.11.2025, ПРАЙМ
Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Матиасом Депфнером, руководителем германской медиагруппы Axel Springer, на платформе YouTube отверг обвинения в... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T11:27+0300
2025-11-17T11:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Матиасом Депфнером, руководителем германской медиагруппы Axel Springer, на платформе YouTube отверг обвинения в том, что он якобы является агентом влияния Владимира Путина в Европе."Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно", — заявил он.Орбан подчеркнул, что Россия всегда будет играть важную роль в европейской политике.Также он отметил, что Россия, Германия и Турция формируют треугольник силы, от которого зависит безопасность Венгрии, поэтому он стремится находить решения, которые будут выгодны для его страны в отношениях с этими государствами.В том же интервью Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
11:27 17.11.2025
 
Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина

Орбан отреагировал на обвинение, что он является троянским конем Путина

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Матиасом Депфнером, руководителем германской медиагруппы Axel Springer, на платформе YouTube отверг обвинения в том, что он якобы является агентом влияния Владимира Путина в Европе.
"Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно", — заявил он.
Орбан подчеркнул, что Россия всегда будет играть важную роль в европейской политике.
Также он отметил, что Россия, Германия и Турция формируют треугольник силы, от которого зависит безопасность Венгрии, поэтому он стремится находить решения, которые будут выгодны для его страны в отношениях с этими государствами.
В том же интервью Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
РОССИЯ Общество ВЕНГРИЯ ЕВРОПА Владимир Путин Виктор Орбан ГЕРМАНИЯ YouTube
 
 
Заголовок открываемого материала