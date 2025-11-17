https://1prime.ru/20251117/orban-864626315.html
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на просьбу увеличить помощь Киеву
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на просьбу увеличить помощь Киеву
2025-11-17T22:32+0300
украина
венгрия
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
мария захарова
ек
reuters
ес
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство из-за призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку правительства в Киеве, несмотря на текущий коррупционный скандал. "Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше", — написал Орбан в соцсети X.Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки"."Венгрия не утратила здравого смысла", — добавил Орбан.Ранее агентство Reuters сообщило, что Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с предложениями о финансировании Украины, настоятельно призывая их оперативно принять решение. В публикации описываются три возможных подхода к предоставлению средств, предложенные руководителем ЕК: первый — гранты от стран-участниц, второй — кредиты, финансируемые посредством займов ЕС на финансовых рынках, и третий — кредиты, обеспеченные замороженными активами России. Европейская комиссия активно стремится получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева. На текущем этапе речь идет о сумме примерно в 140 миллиардов евро в рамках так называемого специального репарационного кредита, который Украина, предположительно, должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты материального ущерба" из Москвы. Бельгия пока не дала согласие на использование таких российских активов. Москва неоднократно обвиняла воровством заморозку своих активов, а представитель МИД Мария Захарова называла идеи о каких-либо репарациях непрактичными и далёкими от реальности.
