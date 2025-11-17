https://1prime.ru/20251117/orban-864626315.html

Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на просьбу увеличить помощь Киеву

Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на просьбу увеличить помощь Киеву - 17.11.2025, ПРАЙМ

Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на просьбу увеличить помощь Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство из-за призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку правительства в... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T22:32+0300

2025-11-17T22:32+0300

2025-11-17T22:32+0300

украина

венгрия

киев

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

мария захарова

ек

reuters

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство из-за призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку правительства в Киеве, несмотря на текущий коррупционный скандал. "Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше", — написал Орбан в соцсети X.Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки"."Венгрия не утратила здравого смысла", — добавил Орбан.Ранее агентство Reuters сообщило, что Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с предложениями о финансировании Украины, настоятельно призывая их оперативно принять решение. В публикации описываются три возможных подхода к предоставлению средств, предложенные руководителем ЕК: первый — гранты от стран-участниц, второй — кредиты, финансируемые посредством займов ЕС на финансовых рынках, и третий — кредиты, обеспеченные замороженными активами России. Европейская комиссия активно стремится получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева. На текущем этапе речь идет о сумме примерно в 140 миллиардов евро в рамках так называемого специального репарационного кредита, который Украина, предположительно, должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты материального ущерба" из Москвы. Бельгия пока не дала согласие на использование таких российских активов. Москва неоднократно обвиняла воровством заморозку своих активов, а представитель МИД Мария Захарова называла идеи о каких-либо репарациях непрактичными и далёкими от реальности.

https://1prime.ru/20251117/orban-864600054.html

https://1prime.ru/20251116/orban-864589012.html

https://1prime.ru/20251116/orban-864572171.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ек, reuters, ес