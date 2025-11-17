https://1prime.ru/20251117/orlandi-864617159.html

Орланди оценил роль России в проекте ИТЭР

Орланди оценил роль России в проекте ИТЭР

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - ПРАЙМ. Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена до участия в интеграции и вводе в эксплуатацию систем реактора, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по строительству ИТЭР Сержио Орланди. "Конечно", - ответил он на вопрос, может ли роль России в проекте быть расширена. "Мы полностью привержены завершению работ по строительству, мы хотим соблюсти график. Каждый раз, когда я распределяю новые контракты, я рассматриваю Российскую Федерацию и нахожусь в контакте с российскими производителями. Они должны быть полностью вовлечены - не только в доставке компонентов, но и в сборке на месте. Я верю, что их вклад может быть очень весомым, они лидеры в интеграции и вводе в эксплуатацию машин, потому что они обладают особым знаниями в этой области. Невозможно представить проект токамака ИТЭР без России", - сказал Орланди. ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта - демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.

