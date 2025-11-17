https://1prime.ru/20251117/osnovatel-864591262.html
Основатель Megaupload обвинил МВФ и ЕС в использовании расследования НАБУ
Основатель Megaupload обвинил МВФ и ЕС в использовании расследования НАБУ - 17.11.2025, ПРАЙМ
Основатель Megaupload обвинил МВФ и ЕС в использовании расследования НАБУ
17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что МВФ и ЕС используют расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы больше не финансировать Киев.
"Euroclear в Бельгии объявил, что он засудит ЕС, если тот незаконно присвоит российские активы. После антикоррупционного расследования НАБУ и побега одного из партнеров Зеленского в Израиль МВФ и ЕС используют расследование НАБУ, чтобы больше не отправлять деньги на Украину. Это конец", - написал Дотком в соцсети X.
В субботу глава Euroclear в интервью французской Monde заявила, что депозитарий рассматривает возможность обратиться в суд, если Еврокомиссия добьется согласия на "незаконную" конфискацию российских активов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Основатель Megaupload обвинил МВФ и ЕС в использовании расследования НАБУ
Основатель Megaupload: МВФ и ЕС используют расследование НАБУ, чтобы не финансировать Киев
