Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере

Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере

2025-11-17T13:22+0300

россия

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере, сообщила пресс-служба Морколлегии."В Нью-Дели сегодня состоятся российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении.В августе нынешнего года Патрушев провел в Москве рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере.

