Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере - 17.11.2025
Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере
2025-11-17T13:22+0300
2025-11-17T13:22+0300
россия
мировая экономика
рф
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_0835301a425abd9f3e4a8702260f1290.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере, сообщила пресс-служба Морколлегии."В Нью-Дели сегодня состоятся российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении.В августе нынешнего года Патрушев провел в Москве рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере.
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/57/840205789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_39cca543c891ac44a3ee610898bc9dd3.jpg
россия, мировая экономика, рф, индия
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ИНДИЯ
13:22 17.11.2025
 
Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
