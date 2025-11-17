https://1prime.ru/20251117/patrushev--864604301.html
Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере
17.11.2025
Патрушев прибыл в Индию на консультации в морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:22+0300
2025-11-17T13:22+0300
2025-11-17T13:22+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере, сообщила пресс-служба Морколлегии."В Нью-Дели сегодня состоятся российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении.В августе нынешнего года Патрушев провел в Москве рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере.
