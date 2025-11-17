https://1prime.ru/20251117/peskov-864605600.html

В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США

В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США

Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T13:59+0300

2025-11-17T13:59+0300

2025-11-17T13:59+0300

экономика

россия

общество

рф

сша

москва

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции. "Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам. В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.

https://1prime.ru/20251117/neft-864594149.html

рф

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп