В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США
2025-11-17T13:59+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции. "Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам. В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
