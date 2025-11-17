Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США
Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:59+0300
2025-11-17T13:59+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции. "Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам. В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
13:59 17.11.2025
 
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США

Песков: Россия негативно отнеслась бы к ужесточению санкций США

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции. "Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
06:43
 
Экономика РОССИЯ Общество РФ США МОСКВА Дмитрий Песков Дональд Трамп
 
 
