Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций

Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций

Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций

Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании.

2025-11-17T13:04+0300

2025-11-17T13:04+0300

2025-11-17T13:06+0300

экономика

рынок

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании."Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - говорится в сообщении.Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику."ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщила компания.

