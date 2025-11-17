Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/pik--864603484.html
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций - 17.11.2025, ПРАЙМ
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций
Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:04+0300
2025-11-17T13:06+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_829473261af4893854935ff151e1f44c.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании."Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - говорится в сообщении.Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику."ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщила компания.
https://1prime.ru/20251014/pik-863488246.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_72bf635d4496b7c385a952835f0284c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
13:04 17.11.2025 (обновлено: 13:06 17.11.2025)
 
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций

ПИК решил отказаться от обратного сплита акций

© РИА Новости . Андрей Попов | Перейти в медиабанкЖилой дом
Жилой дом - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Жилой дом. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Попов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании.
"Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - говорится в сообщении.
Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику.
"ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщила компания.
Строительство жилого комплекса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций
14 октября, 12:25
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала