https://1prime.ru/20251117/pik--864603484.html
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций - 17.11.2025, ПРАЙМ
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций
Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:04+0300
2025-11-17T13:04+0300
2025-11-17T13:06+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_829473261af4893854935ff151e1f44c.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании."Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - говорится в сообщении.Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику."ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщила компания.
https://1prime.ru/20251014/pik-863488246.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_72bf635d4496b7c385a952835f0284c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Акционеры ПИК не поддержали консолидацию акций
ПИК решил отказаться от обратного сплита акций
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании.
"Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - говорится в сообщении.
Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику.
"ПИК
и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщила компания.
ПИК не намерен выкупать дробные доли после консолидации акций