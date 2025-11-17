https://1prime.ru/20251117/pistorius-864599227.html
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между...
2025-11-17T10:23+0300
2025-11-17T10:23+0300
2025-11-17T10:23+0300
общество
мировая экономика
москва
германия
нато
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968644_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb67e7566d0fd325d5560b7c10707298.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией."Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил он.По мнению Писториуса, вооруженные силы стран НАТО должны быть еще лучше экипированы для потенциального конфликта с Россией.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
