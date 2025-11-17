Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией
общество
мировая экономика
москва
германия
нато
запад
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.&quot;Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето&quot;, — заявил он.По мнению Писториуса, вооруженные силы стран НАТО должны быть еще лучше экипированы для потенциального конфликта с Россией.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
общество , мировая экономика, москва, германия, нато, запад
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ЗАПАД
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией

Глава МО ФРГ Писториус допустил войну НАТО с Россией в ближайшее время

Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© Фото : MSC/Stephan Goerlich
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил он.

По мнению Писториуса, вооруженные силы стран НАТО должны быть еще лучше экипированы для потенциального конфликта с Россией.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
ОбществоМировая экономикаМОСКВАГЕРМАНИЯНАТОЗАПАД
 
 
