https://1prime.ru/20251117/pistorius-864599227.html

Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией

Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ

Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T10:23+0300

2025-11-17T10:23+0300

2025-11-17T10:23+0300

общество

мировая экономика

москва

германия

нато

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968644_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb67e7566d0fd325d5560b7c10707298.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие несколько лет может разразиться конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией."Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил он.По мнению Писториуса, вооруженные силы стран НАТО должны быть еще лучше экипированы для потенциального конфликта с Россией.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20251117/stubb-864599067.html

https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html

москва

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, москва, германия, нато, запад