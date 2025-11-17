https://1prime.ru/20251117/pochta--864616473.html
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий - 17.11.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T16:23+0300
2025-11-17T16:23+0300
2025-11-17T16:54+0300
бизнес
россия
сша
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf2a58367456b93ebfdc95a986fc4337.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания."Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят."Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.В августе "Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - это ограничение не коснулось писем. В компании сообщали, что прилагают усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями.
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861469875.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280377_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_7ad3bf6d1221b98a3010af7e413f3fa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, США, Почта России
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий
Почта России возобновила доставку посылок в США после приостановки экспорта
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания.
"Почта России
" возобновила приём отправлений в США
в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.
Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят.
"Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.
Президент США Дональд Трамп
в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.
В августе "Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - это ограничение не коснулось писем. В компании сообщали, что прилагают усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями.
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза