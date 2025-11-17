Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий - 17.11.2025
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий - 17.11.2025, ПРАЙМ
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T16:23+0300
2025-11-17T16:54+0300
бизнес
россия
сша
почта россии
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания."Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят."Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.В августе "Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - это ограничение не коснулось писем. В компании сообщали, что прилагают усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями.
бизнес, россия, сша, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, США, Почта России
16:23 17.11.2025 (обновлено: 16:54 17.11.2025)
 
"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий

Почта России возобновила доставку посылок в США после приостановки экспорта

© РИА Новости . Илья Питалев
Отделение Почты России
Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания.
"Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.
Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят.
"Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.
Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.
В августе "Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - это ограничение не коснулось писем. В компании сообщали, что прилагают усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями.
