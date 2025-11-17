https://1prime.ru/20251117/polsha-864627272.html
В Польше заявили о подготовке нападения на страну
В Польше заявили о подготовке нападения на страну - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Польше заявили о подготовке нападения на страну
Начальник Генерального штаба Войска Польского, генерал Веслав Кукула, заявил, что враг планирует нападение на Польшу. Об этом он сообщил в интервью радиостанции | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T22:59+0300
2025-11-17T22:59+0300
2025-11-17T22:59+0300
польша
украина
москва
дональд туск
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба Войска Польского, генерал Веслав Кукула, заявил, что враг планирует нападение на Польшу. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Jedynka, передает Rzecz Pospolita. "Противник начал подготовку к войне. <…> Создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши", — утверждает Кукула.Генерал полагает, что этой стороной является Российская Федерация. В воскресенье стало известно о повреждении железнодорожной линии в Польше, которая идет в сторону Украины. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что повреждения возникли из-за взрыва, и инициировал экстренное заседание Комитета национальной безопасности. В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251115/ukraina-864556082.html
https://1prime.ru/20251116/ukraina-864573535.html
польша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, москва, дональд туск, нато
ПОЛЬША, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Туск, НАТО
В Польше заявили о подготовке нападения на страну
Генерал Кукула: на Польшу готовится нападение