В Польше заявили о подготовке нападения на страну - 17.11.2025
В Польше заявили о подготовке нападения на страну
2025-11-17T22:59+0300
2025-11-17T22:59+0300
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба Войска Польского, генерал Веслав Кукула, заявил, что враг планирует нападение на Польшу. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Jedynka, передает Rzecz Pospolita. "Противник начал подготовку к войне. &lt;…&gt; Создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши", — утверждает Кукула.Генерал полагает, что этой стороной является Российская Федерация. В воскресенье стало известно о повреждении железнодорожной линии в Польше, которая идет в сторону Украины. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что повреждения возникли из-за взрыва, и инициировал экстренное заседание Комитета национальной безопасности. В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.
22:59 17.11.2025
 
В Польше заявили о подготовке нападения на страну

Генерал Кукула: на Польшу готовится нападение

Флаг Польши. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба Войска Польского, генерал Веслав Кукула, заявил, что враг планирует нападение на Польшу. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Jedynka, передает Rzecz Pospolita.
"Противник начал подготовку к войне. <…> Создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши", — утверждает Кукула.
Генерал полагает, что этой стороной является Российская Федерация.
В воскресенье стало известно о повреждении железнодорожной линии в Польше, которая идет в сторону Украины. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что повреждения возникли из-за взрыва, и инициировал экстренное заседание Комитета национальной безопасности.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.
ПОЛЬША УКРАИНА МОСКВА Дональд Туск НАТО
 
 
