ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей - 17.11.2025
ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей
ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей - 17.11.2025, ПРАЙМ
ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей
Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:50+0300
2025-11-17T15:50+0300
бизнес
россия
московская область
рф
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде. Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина, в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов. Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным. В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции. Беседа по иску назначена на 3 декабря.
московская область
рф
15:50 17.11.2025
 
ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей

ИФНС требует взыскать с блогера Портнягина более 800 миллионов рублей

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина, в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов.
Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.
В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции.
Беседа по иску назначена на 3 декабря.
