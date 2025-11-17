https://1prime.ru/20251117/portnyagin-864615743.html
ИФНС подала иск о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей
2025-11-17T15:50+0300
бизнес
россия
московская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде. Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина, в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов. Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным. В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции. Беседа по иску назначена на 3 декабря.
