Лондон разрабатывает контрмеры на возможное повышение пошлин ЕС на сталь
Лондон разрабатывает контрмеры на возможное повышение пошлин ЕС на сталь - 17.11.2025, ПРАЙМ
Лондон разрабатывает контрмеры на возможное повышение пошлин ЕС на сталь
Великобритания готовит ответные меры на возможное повышение Евросоюзом пошлин на сталь до 50%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. | 17.11.2025
2025-11-17T22:37+0300
2025-11-17T22:37+0300
2025-11-17T22:37+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
лондон
кир стармер
ес
ЛОНДОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Великобритания готовит ответные меры на возможное повышение Евросоюзом пошлин на сталь до 50%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. В октябре Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%. "Великобритания разрабатывает контрмеры против предлагаемого Европейским союзом повышения пошлин на сталь на тот случай, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер не сможет заключить сделку, которая смягчит их последствия", - передает агентство. Отмечается, что ответные меры Лондон начал рассматривать после предупреждения со стороны британских сталелитейных компаний о риске кризиса в отрасли в случае повышения европейских пошлин. Британское правительство также рассматривает введение новых защитных мер и импортных квот на сталь, сообщает агентство. Ранее в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.
великобритания
лондон
Лондон разрабатывает контрмеры на возможное повышение пошлин ЕС на сталь
