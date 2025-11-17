https://1prime.ru/20251117/poshliny-864626487.html

Лондон разрабатывает контрмеры на возможное повышение пошлин ЕС на сталь

ЛОНДОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Великобритания готовит ответные меры на возможное повышение Евросоюзом пошлин на сталь до 50%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. В октябре Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%. "Великобритания разрабатывает контрмеры против предлагаемого Европейским союзом повышения пошлин на сталь на тот случай, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер не сможет заключить сделку, которая смягчит их последствия", - передает агентство. Отмечается, что ответные меры Лондон начал рассматривать после предупреждения со стороны британских сталелитейных компаний о риске кризиса в отрасли в случае повышения европейских пошлин. Британское правительство также рассматривает введение новых защитных мер и импортных квот на сталь, сообщает агентство. Ранее в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.

