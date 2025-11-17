https://1prime.ru/20251117/prigovor-864590942.html

В Ростове-на-Дону огласят приговор экс-замгубернатора Кушнареву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в понедельник огласит приговор бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия. На предыдущем заседании 12 ноября суд сообщил, что удаляется в совещательную комнату до оглашения приговора в 14.00 мск 17 ноября. По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме. Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину хранении оружия он признает, в получении взятки - нет. В ходе прений гособвинитель запросил для Кушнарева 14 лет колонии строгого режима со штрафом 475 миллионов рублей и лишением права быть госслужащим сроком на 14 лет.

