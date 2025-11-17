https://1prime.ru/20251117/putin--864607839.html

Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов

Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов - 17.11.2025, ПРАЙМ

Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T14:12+0300

2025-11-17T14:12+0300

2025-11-17T14:12+0300

россия

общество

рф

владимир путин

фнпр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Последний раз Путин и Черногаев виделись на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в октябре. Черногаев был избран председателем ФНПР в конце октября 2024 года, а в декабре глава государства включил его в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://1prime.ru/20251117/putin-864600894.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, фнпр