Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов
Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:12+0300
2025-11-17T14:12+0300
2025-11-17T14:12+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Последний раз Путин и Черногаев виделись на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в октябре. Черногаев был избран председателем ФНПР в конце октября 2024 года, а в декабре глава государства включил его в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
