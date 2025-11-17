Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии - 17.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/putin--864608435.html
Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии
Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:25+0300
2025-11-17T14:25+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина. Рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты, данный законом, фиксируется на уровне 270 месяцев. В сопроводительных документах уточнялось, что этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.
https://1prime.ru/20251113/pensiya-864458071.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
1920
1920
true
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
14:25 17.11.2025
 
Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии

Путин подписал закон об ожидаемом сроке выплаты накопительной пенсии

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Президент РФ В. Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
