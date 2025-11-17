https://1prime.ru/20251117/putin--864608435.html

Путин утвердил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина. Рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты, данный законом, фиксируется на уровне 270 месяцев. В сопроводительных документах уточнялось, что этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.

