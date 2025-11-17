Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций - 17.11.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20251117/putin--864611078.html
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий с 1 сентября 2026 года процедуру постановки иностранной организации на учет в налоговом органе в... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:47+0300
2025-11-17T14:47+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий с 1 сентября 2026 года процедуру постановки иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с открытием ею счета в российском банке, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ, согласно пояснительной записке, был разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения этой процедуры. Закон исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка. Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Новый закон сохраняет лишь второй вариант.
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
14:47 17.11.2025
 
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций

Путин утвердил упрощение постановки на налоговый учет иностранных организаций

ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
