Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций
2025-11-17T14:47+0300
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий с 1 сентября 2026 года процедуру постановки иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с открытием ею счета в российском банке, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ, согласно пояснительной записке, был разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения этой процедуры. Закон исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка. Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Новый закон сохраняет лишь второй вариант.
