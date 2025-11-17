https://1prime.ru/20251117/putin--864611240.html

Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений - 17.11.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование граждан и работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС), в... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T14:53+0300

2025-11-17T14:53+0300

2025-11-17T15:20+0300

экономика

финансы

россия

владимир путин

нпф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование граждан и работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС), в том числе увеличивающий налоговый вычет по всем продуктам долгосрочных сбережений для родителей, делающих взносы в пользу своих детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон создает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников. Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами. ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники программы в настоящее время имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тысяч рублей в год. Минимальный срок вложения средств для получения налоговых вычетов – 10 лет. При этом сейчас действует переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок составляет 5 лет, а далее он будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 10 лет. В новом законе уточняется, что минимальный срок накоплений для получения вычетов теперь будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Кроме того, при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор будет засчитываться срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом. А вычет по НДФЛ по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) увеличивается с 400 тысяч до 500 тысяч каждому родителю в случае внесения ими взносов по таким продуктам в пользу своих детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 миллион рублей. Помимо этого, выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, выравниваются условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС. А возможность получения действующего налогового вычета для ПДС распространяется и на взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни (ДСЖ). При этом для договоров страхования жизни сроком от трех до пяти лет, заключенных до 2025 года, сохраняется возможность применения прежних условий обложения НДФЛ. До 2025 года страховые выплаты по договорам страхования жизни освобождались от НДФЛ в рамках предельных значений, которые рассчитывались по специальному порядку с учетом ключевой ставки ЦБ. Эта льгота сохраняется только для той части выплат, которая сформирована из инвестиционного дохода, полученного до 2025 года. Владельцам старых договоров страхования жизни сроком больше пяти лет будет предоставлен выбор: применять прежний порядок налогообложения или не платить НДФЛ с выплаты, превышающей сумму уплаченных взносов, в пределах 30 миллионов рублей. Но эти нормы не распространяются на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года и по которым предусмотрена возможность их продления. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20251117/putin--864611078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин, нпф