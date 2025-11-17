Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан

https://1prime.ru/20251117/putin--864611866.html
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон расширяет перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством. С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Закон включает региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
