Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/putin--864611866.html
Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан
Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующий документ размещен на сайте... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:00+0300
2025-11-17T15:00+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон расширяет перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством. С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Закон включает региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
https://1prime.ru/20251117/putin--864611078.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb74184e745fb021c1b3dbf9d67dfceb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
15:00 17.11.2025
 
Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан

Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения мигрантов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Закон включает региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Путин упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций
14:47
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала