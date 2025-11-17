Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков - 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:10+0300
2025-11-17T15:10+0300
общество
финансы
рф
владимир путин
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612495_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_908cf540ee6e83f66455d438bf48b19f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения. Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, c которыми заказчики целевого обучения отказались от заключения договора о целевом обучении, обязаны заключить такой договор до прохождения итоговой аттестации. Закон также затрагивает полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки. Также расширяется перечень организаций, которые могут быть заказчиками на целевого обучения. Согласно закону, в этот список добавляются медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения. Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста. Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Также устанавливается дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего наставляемого молодого специалиста, которые определяются Минздравом РФ. Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие наставничество по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста. Правительство РФ будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям с указанием заказчиков целевого обучения за исключением федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций, и с указанием субъектов РФ, на территориях которых гражданами будет осуществляться трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения ими образовательной программы. Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Компенсация за обучение зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок выплаты указанных штрафа и компенсации за обучение, порядок определения их размера и зачисления в федеральный бюджет устанавливаются правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет – органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
рф
общество, финансы, рф, владимир путин, минздрав
Общество , Финансы, РФ, Владимир Путин, Минздрав
15:10 17.11.2025
 
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Путин утвердил закон о целевом обучении бюджетников-медиков до итоговой аттестации

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.
Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, c которыми заказчики целевого обучения отказались от заключения договора о целевом обучении, обязаны заключить такой договор до прохождения итоговой аттестации.
Закон также затрагивает полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.
Также расширяется перечень организаций, которые могут быть заказчиками на целевого обучения. Согласно закону, в этот список добавляются медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.
Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.
Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Также устанавливается дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего наставляемого молодого специалиста, которые определяются Минздравом РФ.
Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие наставничество по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста.
Правительство РФ будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям с указанием заказчиков целевого обучения за исключением федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций, и с указанием субъектов РФ, на территориях которых гражданами будет осуществляться трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения ими образовательной программы.
Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Компенсация за обучение зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок выплаты указанных штрафа и компенсации за обучение, порядок определения их размера и зачисления в федеральный бюджет устанавливаются правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет – органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
6 ноября, 19:14
 
