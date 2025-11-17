https://1prime.ru/20251117/putin-864600894.html

В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за слов Путина

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение российского президента Владимира Путина касательно Договора о стратегических наступательных вооружениях, пишет The American Conservative."Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что отказ США принять инициативу России может стать наихудшим моментом в отношениях между этими странами. Он предупредил, что в лучшем случае это приведет к огромным тратам на наращивание ядерных арсеналов, которые останутся невостребованными, а в худшем — к их использованию, что приведет к взаимному уничтожению.Автор статьи призвал Трампа не следовать настояниям неоконсерваторов в Вашингтоне и принять предложение Москвы.Путин в сентябре объявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова в течение года придерживаться ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что эти усилия будут оправданными, если США ответят аналогичными действиями.Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, о чем сообщали различные СМИ.

