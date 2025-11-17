Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум - 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оппозиционные партии "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде призвали Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака, главу его офиса, а также отправить в отставку правительство, пишет Страна.ua. Поводом для этого стало коррупционное разбирательство в энергетическом секторе. В заявлении партии "Голос" отмечается, что этот скандал представляет серьезную угрозу для Украины. Они считают, что первоочередным шагом для реформ во власти должно стать увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. Лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко*, потребовал создать новое "правительство национального спасения", состоящее из патриотов и специалистов с безупречной репутацией.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
22:37 17.11.2025 (обновлено: 22:38 17.11.2025)
 
Оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум

"Европейская солидарность" и "Голос" потребовали отставки Ермака и кабмина

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оппозиционные партии "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде призвали Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака, главу его офиса, а также отправить в отставку правительство, пишет Страна.ua.
Поводом для этого стало коррупционное разбирательство в энергетическом секторе.
В заявлении партии "Голос" отмечается, что этот скандал представляет серьезную угрозу для Украины. Они считают, что первоочередным шагом для реформ во власти должно стать увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского.
Лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко*, потребовал создать новое "правительство национального спасения", состоящее из патриотов и специалистов с безупречной репутацией.
Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
УКРАИНАКиевЗАПАДПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатом
 
 
