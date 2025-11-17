https://1prime.ru/20251117/radio-864627422.html

Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сигнал "Радиостанции Судного дня", содержащий слово "Латвия", представляет собой угрозу для НАТО, считают в британском таблоиде Express."Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников <…>", — пишет автор публикации, добавив, что это послание является "угрозой НАТО".В публикации подчеркивается, что радиостанция УВБ-76 активируется для передачи зашифрованных сообщений, особенно в периоды значительного международного напряжения.В понедельник радиостанция УВБ-76, также называемая "радиостанцией Судного дня", вышла в эфир с несколькими свежими сообщениями. В одном из сообщений в эфире прозвучало слово "Латвия". Также были переданы такие слова, как "болонский", "пошлый", и "нантотюк".Перефразируй следующий текст, чтобы придать ему уникальность, сохраняя структуру. Ранее на радиостанции прозвучали такие слова, как "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед". Созданная в 1970-х годах, УВБ-76 является военной радиостанцией, в основном транслирующей короткий жужжащий сигнал, благодаря чему её часто называют "Жужжалкой".В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.

