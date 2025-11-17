Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас - 17.11.2025
Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас
Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас - 17.11.2025, ПРАЙМ
Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас
Сигнал "Радиостанции Судного дня", содержащий слово "Латвия", представляет собой угрозу для НАТО, считают в британском таблоиде Express. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T23:14+0300
2025-11-17T23:36+0300
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сигнал "Радиостанции Судного дня", содержащий слово "Латвия", представляет собой угрозу для НАТО, считают в британском таблоиде Express."Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений &lt;…&gt; В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников &lt;…&gt;", — пишет автор публикации, добавив, что это послание является "угрозой НАТО".В публикации подчеркивается, что радиостанция УВБ-76 активируется для передачи зашифрованных сообщений, особенно в периоды значительного международного напряжения.В понедельник радиостанция УВБ-76, также называемая "радиостанцией Судного дня", вышла в эфир с несколькими свежими сообщениями. В одном из сообщений в эфире прозвучало слово "Латвия". Также были переданы такие слова, как "болонский", "пошлый", и "нантотюк".Перефразируй следующий текст, чтобы придать ему уникальность, сохраняя структуру. Ранее на радиостанции прозвучали такие слова, как "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед". Созданная в 1970-х годах, УВБ-76 является военной радиостанцией, в основном транслирующей короткий жужжащий сигнал, благодаря чему её часто называют "Жужжалкой".В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.
23:14 17.11.2025 (обновлено: 23:36 17.11.2025)
 
Послание "Радиостанции Судного дня" привело Запад в ужас

В издании Express назвали послание Радио Судного дня со словом Латвия угрозой НАТО

© fotolia.com / Manuel FernandesВышки сотовой связи
Вышки сотовой связи - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Вышки сотовой связи. Архивное фото
© fotolia.com / Manuel Fernandes
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сигнал "Радиостанции Судного дня", содержащий слово "Латвия", представляет собой угрозу для НАТО, считают в британском таблоиде Express.
"Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников <…>", — пишет автор публикации, добавив, что это послание является "угрозой НАТО".
В публикации подчеркивается, что радиостанция УВБ-76 активируется для передачи зашифрованных сообщений, особенно в периоды значительного международного напряжения.
В понедельник радиостанция УВБ-76, также называемая "радиостанцией Судного дня", вышла в эфир с несколькими свежими сообщениями. В одном из сообщений в эфире прозвучало слово "Латвия". Также были переданы такие слова, как "болонский", "пошлый", и "нантотюк".
Ранее на радиостанции прозвучали такие слова, как "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед".
Созданная в 1970-х годах, УВБ-76 является военной радиостанцией, в основном транслирующей короткий жужжащий сигнал, благодаря чему её часто называют "Жужжалкой".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО около своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать силы под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле при этом заявляют, что не угрожают другим странам, но не оставят без внимания действия, потенциально наносящие ущерб их интересам. Москва остается открытой к диалогу на равноправных условиях, однако Западу следует прекратить милитаризацию континента.
