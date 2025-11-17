Баффет все знал: за участие в ралли на бирже придется заплатить

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. В начале 2025 года мировые фондовые рынки снова показали впечатляющий рост: американский рынок акций с весны прибавил почти 36% от апрельского минимума. На поверхности картинка безупречна — крупные компании фиксируют рекордные прибыли, технологии (прежде всего ИИ) задают темп, денежные потоки и ликвидность остаются высокими.Но один из самых известных индикаторов оценки — отношение рыночной капитализации к ВВП, или "индикатор Баффета", — рисует куда более настороженную панораму. По последним оценкам, метрика находится в районе 215–225%: капитализация публичных компаний США более чем вдвое превышает размер внутренней экономики.Исторически уровни около 200% трактовались как признак избыточной оценки. Параллельно коэффициент цена/прибыль (P/E) по S&P 500 держится примерно на уровне 30–31, заметно выше долгосрочных средних и вблизи зон, где ранее формировались пузыри.Вопрос в лоб: действовать по‑баффетовски и выходить в кэш, или смириться с тем, что в эпоху глобальных гигантов и цифровых моделей "старые" метрики уже не работают?Сигналы оценок действительно тревожат. Когда капитализация убегает от реальной экономики, "индикатор Баффета" фиксирует отрыв ожиданий от базовой производительности. То есть, будущая доходность, как правило, снижается, а вероятность коррекции растет. P/E около 30 означает, что инвесторы платят порядка тридцати долларов за один доллар текущей прибыли – цена ошибки в такой конструкции максимальна.Любое замедление роста прибыли, ужесточение финансовых условий или расширение рисковых премий моментально бьет по мультипликаторам. К этому добавляется высокая концентрация индекса в технологических и глобальных корпорациях: узкий круг лидеров тянет рынок, повышая уязвимость к "неправильному" повороту сюжета. После скачка на 36% "дешевых" возможностей меньше – и любая негативная новость способна быстро стать спусковым крючком для распродаж.И все же есть аргументы против драматизации. Во‑первых, значительная часть выручки американских корпораций формируется за пределами США, тогда как ВВП – метрика исключительно внутренней экономики. Это смягчает "приговор" индикатора Баффета: он сравнивает глобальный числитель с национальным знаменателем. Во‑вторых, структура бизнеса изменилась. Гиганты облаков, платформ и ИИ‑инфраструктуры обладают иной экономикой – выше маржинальность, быстрее масштабирование, устойчивые сетевые эффекты, что способно оправдывать премию к историческим мультипликаторам "традиционных" отраслей. В‑третьих, ставки, хотя и выше, чем в пандемийный период, по историческим меркам остаются умеренными, сохраняя относительную привлекательность акций против облигаций. Наконец, и P/E, и "индикатор Баффета" – это компасы риска, а не секундомеры тайминга: они повышают вероятность сценариев, но не дают сигналов "когда".Позиции крупнейших игроков подчеркивают двусмысленность момента. В BlackRock Investment Institute сохраняют "overweight" по акциям США, опираясь на силу корпоративных балансов, инновации и тему ИИ как двигатель стоимости – несмотря на высокие оценки.В J.P. Morgan Research отмечают долгосрочную привлекательность за счет качества и рентабельности американских компаний, одновременно предупреждая: оценки выше, чем в начале года, а рынок уязвим к отрицательным сюрпризам.Есть и более осторожный взгляд: в апреле 2025 года Citi снизила рейтинг акций США с "overweight" до "neutral", сославшись на переоценку и усиление макро- и торговых рисков. А глава JPMorgan Chase Джейми Даймон прямо говорил, что рынок "kind of inflated", напоминая, что активы находятся в верхних 10–15% исторического диапазона. Иными словами, крупные инвестдома не игнорируют переоцененность, но видят фундаментальные причины оставаться в рынке – это взвешенный, а не безусловный оптимизм.Что это значит на практике. Во‑первых, пересмотреть структуру риска: убедиться, что доля высоко оцененных бумаг не доминирует в портфеле, снизить "дюрацию" акций (чувствительность к ставкам) и концентрацию в узком круге мегакэпов. Во‑вторых, иметь план "Б": резерв ликвидности, заранее продуманная схема хеджирования (индексные опционы, волатильность), лимиты на заемное плечо. В‑третьих, диверсифицировать — по факторам (quality, value, равновзвешенные индексы) и по регионам, чтобы уменьшить зависимость от одного сюжета. В‑четвертых, дисциплина входов и ребалансировки: ступенчатые сделки вместо попыток поймать идеальную точку входа.Рынок способен продолжить движение вверх за счет технологического импульса, капитальных вложений в ИИ и росте ликвидности при снижении ставки ФРС, даже без параллельного ускорения ВВП. Но столь же быстро он может развернуться при появлении триггера – от роста доходностей до пересмотра прогнозов прибыли.По сути, рынок балансирует на границе двух нарративов. В первом — "разумный оптимизм" – компании действительно перестраивают отрасли, поднимают производительность и превращают инвестиции в ИИ в устойчивый свободный денежный поток; высокая оценка в этом случае отражает реальную экономическую ценность. Во втором – "пузырь ожиданий" – мультипликаторы бегут впереди прибыли, а любое ужесточение условий финансирования или нормализация маржи быстро снимают "пенную" премию.Судя по набору сигналов, мы ближе к пограничной зоне, где цена ошибки выросла, а допуск на промах – минимален.Вывод для инвестора прямой, даже если он неприятен: эпоха "купить и забыть" временно отступила. Полный выход с рынка – не обязательный шаг, но и безусловно наращивать риск на текущих уровнях – решение с низкой ожидаемой отдачей и высокой волатильностью результата. Рациональная позиция – держать долю акций, повышая качество, снижая концентрацию, управляя дюрацией и будучи готовым к неблагоприятному сценарию."Индикатор Баффета" и P/E по‑прежнему важны: в эпоху глобальных корпораций и цифровых моделей их стоит корректно интерпретировать, а не игнорировать. Рынок растет, но уже не "бесплатно": за участие в ралли сегодня платят премией к риску. И чем выше оценки, тем дороже обходятся ошибки.Автор - Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам"
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. В начале 2025 года мировые фондовые рынки снова показали впечатляющий рост: американский рынок акций с весны прибавил почти 36% от апрельского минимума. На поверхности картинка безупречна — крупные компании фиксируют рекордные прибыли, технологии (прежде всего ИИ) задают темп, денежные потоки и ликвидность остаются высокими.
Но один из самых известных индикаторов оценки — отношение рыночной капитализации к ВВП, или "индикатор Баффета", — рисует куда более настороженную панораму. По последним оценкам, метрика находится в районе 215–225%: капитализация публичных компаний США более чем вдвое превышает размер внутренней экономики.
Исторически уровни около 200% трактовались как признак избыточной оценки. Параллельно коэффициент цена/прибыль (P/E) по S&P 500 держится примерно на уровне 30–31, заметно выше долгосрочных средних и вблизи зон, где ранее формировались пузыри.
Вопрос в лоб: действовать по‑баффетовски и выходить в кэш, или смириться с тем, что в эпоху глобальных гигантов и цифровых моделей "старые" метрики уже не работают?
Сигналы оценок действительно тревожат. Когда капитализация убегает от реальной экономики, "индикатор Баффета" фиксирует отрыв ожиданий от базовой производительности. То есть, будущая доходность, как правило, снижается, а вероятность коррекции растет. P/E около 30 означает, что инвесторы платят порядка тридцати долларов за один доллар текущей прибыли – цена ошибки в такой конструкции максимальна.
Любое замедление роста прибыли, ужесточение финансовых условий или расширение рисковых премий моментально бьет по мультипликаторам. К этому добавляется высокая концентрация индекса в технологических и глобальных корпорациях: узкий круг лидеров тянет рынок, повышая уязвимость к "неправильному" повороту сюжета. После скачка на 36% "дешевых" возможностей меньше – и любая негативная новость способна быстро стать спусковым крючком для распродаж.
И все же есть аргументы против драматизации. Во‑первых, значительная часть выручки американских корпораций формируется за пределами США, тогда как ВВП – метрика исключительно внутренней экономики. Это смягчает "приговор" индикатора Баффета: он сравнивает глобальный числитель с национальным знаменателем. Во‑вторых, структура бизнеса изменилась. Гиганты облаков, платформ и ИИ‑инфраструктуры обладают иной экономикой – выше маржинальность, быстрее масштабирование, устойчивые сетевые эффекты, что способно оправдывать премию к историческим мультипликаторам "традиционных" отраслей. В‑третьих, ставки, хотя и выше, чем в пандемийный период, по историческим меркам остаются умеренными, сохраняя относительную привлекательность акций против облигаций. Наконец, и P/E, и "индикатор Баффета" – это компасы риска, а не секундомеры тайминга: они повышают вероятность сценариев, но не дают сигналов "когда".
Это не Америка: в ноябре российский рынок ждет "ралли наоборот"
13 ноября, 05:05
Позиции крупнейших игроков подчеркивают двусмысленность момента. В BlackRock Investment Institute сохраняют "overweight" по акциям США, опираясь на силу корпоративных балансов, инновации и тему ИИ как двигатель стоимости – несмотря на высокие оценки.
В J.P. Morgan Research отмечают долгосрочную привлекательность за счет качества и рентабельности американских компаний, одновременно предупреждая: оценки выше, чем в начале года, а рынок уязвим к отрицательным сюрпризам.
Есть и более осторожный взгляд: в апреле 2025 года Citi снизила рейтинг акций США с "overweight" до "neutral", сославшись на переоценку и усиление макро- и торговых рисков. А глава JPMorgan Chase Джейми Даймон прямо говорил, что рынок "kind of inflated", напоминая, что активы находятся в верхних 10–15% исторического диапазона. Иными словами, крупные инвестдома не игнорируют переоцененность, но видят фундаментальные причины оставаться в рынке – это взвешенный, а не безусловный оптимизм.
Что это значит на практике. Во‑первых, пересмотреть структуру риска: убедиться, что доля высоко оцененных бумаг не доминирует в портфеле, снизить "дюрацию" акций (чувствительность к ставкам) и концентрацию в узком круге мегакэпов. Во‑вторых, иметь план "Б": резерв ликвидности, заранее продуманная схема хеджирования (индексные опционы, волатильность), лимиты на заемное плечо. В‑третьих, диверсифицировать — по факторам (quality, value, равновзвешенные индексы) и по регионам, чтобы уменьшить зависимость от одного сюжета. В‑четвертых, дисциплина входов и ребалансировки: ступенчатые сделки вместо попыток поймать идеальную точку входа.
Рынок способен продолжить движение вверх за счет технологического импульса, капитальных вложений в ИИ и росте ликвидности при снижении ставки ФРС, даже без параллельного ускорения ВВП. Но столь же быстро он может развернуться при появлении триггера – от роста доходностей до пересмотра прогнозов прибыли.
По сути, рынок балансирует на границе двух нарративов. В первом — "разумный оптимизм" – компании действительно перестраивают отрасли, поднимают производительность и превращают инвестиции в ИИ в устойчивый свободный денежный поток; высокая оценка в этом случае отражает реальную экономическую ценность. Во втором – "пузырь ожиданий" – мультипликаторы бегут впереди прибыли, а любое ужесточение условий финансирования или нормализация маржи быстро снимают "пенную" премию.
Судя по набору сигналов, мы ближе к пограничной зоне, где цена ошибки выросла, а допуск на промах – минимален.
Вывод для инвестора прямой, даже если он неприятен: эпоха "купить и забыть" временно отступила. Полный выход с рынка – не обязательный шаг, но и безусловно наращивать риск на текущих уровнях – решение с низкой ожидаемой отдачей и высокой волатильностью результата. Рациональная позиция – держать долю акций, повышая качество, снижая концентрацию, управляя дюрацией и будучи готовым к неблагоприятному сценарию.
"Индикатор Баффета" и P/E по‑прежнему важны: в эпоху глобальных корпораций и цифровых моделей их стоит корректно интерпретировать, а не игнорировать. Рынок растет, но уже не "бесплатно": за участие в ралли сегодня платят премией к риску. И чем выше оценки, тем дороже обходятся ошибки.
Автор - Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.