Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло производство сидра и медовухи - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/rosalkogoltabakkontrol-864598326.html
В России выросло производство сидра и медовухи
В России выросло производство сидра и медовухи - 17.11.2025, ПРАЙМ
В России выросло производство сидра и медовухи
Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% в годовом выражении, до 10,134 миллиона декалитров, в то же время выпуск медовухи... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T09:37+0300
2025-11-17T09:37+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864598167_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_a4fb64cd96be45dcd7eaf139ea121ea0.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% в годовом выражении, до 10,134 миллиона декалитров, в то же время выпуск медовухи вырос на 10,3% и составил 3,359 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. При этом выпуск пуаре снизился на 5,5% - до 193,3 тысячи декалитров. Всего производство сидра, медовухи и пуаре в указанном периоде выросло на 17,8% и достигло 13,686 миллиона декалитров. В то же время производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1% в годовом выражении, до 659,365 миллиона декалитров. Выпуск пива крепостью свыше 8,6% уменьшился на 8% и составил 64,4 тысячи декалитров. А вот пивных напитков было произведено на 2,1% больше - 101,046 миллиона декалитров. Всего за 10 месяцев пива и пивных напитков было выпущено на 0,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем - 760,475 миллиона декалитров. Одновременно общий объем производства напитков брожения за указанный период снизился на 0,3% в годовом выражении, составив 774,161 миллиона декалитров.
https://1prime.ru/20251116/alkogol-864574684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864598167_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b98708d582ef4339835b200584dfb17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
09:37 17.11.2025
 
В России выросло производство сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль: производство сидра в России выросло на 21,1%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедовуха
Медовуха - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Медовуха. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% в годовом выражении, до 10,134 миллиона декалитров, в то же время выпуск медовухи вырос на 10,3% и составил 3,359 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
При этом выпуск пуаре снизился на 5,5% - до 193,3 тысячи декалитров. Всего производство сидра, медовухи и пуаре в указанном периоде выросло на 17,8% и достигло 13,686 миллиона декалитров.
В то же время производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1% в годовом выражении, до 659,365 миллиона декалитров. Выпуск пива крепостью свыше 8,6% уменьшился на 8% и составил 64,4 тысячи декалитров. А вот пивных напитков было произведено на 2,1% больше - 101,046 миллиона декалитров.
Всего за 10 месяцев пива и пивных напитков было выпущено на 0,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем - 760,475 миллиона декалитров. Одновременно общий объем производства напитков брожения за указанный период снизился на 0,3% в годовом выражении, составив 774,161 миллиона декалитров.
Конвейерная линия по производству водки - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Вчера, 08:10
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала