В России выросло производство сидра и медовухи

2025-11-17T09:37+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% в годовом выражении, до 10,134 миллиона декалитров, в то же время выпуск медовухи вырос на 10,3% и составил 3,359 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. При этом выпуск пуаре снизился на 5,5% - до 193,3 тысячи декалитров. Всего производство сидра, медовухи и пуаре в указанном периоде выросло на 17,8% и достигло 13,686 миллиона декалитров. В то же время производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1% в годовом выражении, до 659,365 миллиона декалитров. Выпуск пива крепостью свыше 8,6% уменьшился на 8% и составил 64,4 тысячи декалитров. А вот пивных напитков было произведено на 2,1% больше - 101,046 миллиона декалитров. Всего за 10 месяцев пива и пивных напитков было выпущено на 0,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем - 760,475 миллиона декалитров. Одновременно общий объем производства напитков брожения за указанный период снизился на 0,3% в годовом выражении, составив 774,161 миллиона декалитров.

