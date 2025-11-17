https://1prime.ru/20251117/rosalkogoltabakkontrol-864598326.html
В России выросло производство сидра и медовухи
2025-11-17T09:37+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864598167_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_a4fb64cd96be45dcd7eaf139ea121ea0.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% в годовом выражении, до 10,134 миллиона декалитров, в то же время выпуск медовухи вырос на 10,3% и составил 3,359 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. При этом выпуск пуаре снизился на 5,5% - до 193,3 тысячи декалитров. Всего производство сидра, медовухи и пуаре в указанном периоде выросло на 17,8% и достигло 13,686 миллиона декалитров. В то же время производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1% в годовом выражении, до 659,365 миллиона декалитров. Выпуск пива крепостью свыше 8,6% уменьшился на 8% и составил 64,4 тысячи декалитров. А вот пивных напитков было произведено на 2,1% больше - 101,046 миллиона декалитров. Всего за 10 месяцев пива и пивных напитков было выпущено на 0,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем - 760,475 миллиона декалитров. Одновременно общий объем производства напитков брожения за указанный период снизился на 0,3% в годовом выражении, составив 774,161 миллиона декалитров.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864598167_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b98708d582ef4339835b200584dfb17.jpg
