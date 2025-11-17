Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.11.2025
Росимущество подало новый иск к "Петербургскому нефтяному терминалу"
Росимущество подало новый иск к "Петербургскому нефтяному терминалу"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Росимущества к АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), где около 55% акций перешло государству по иску Генпрокуратуры, следует из материалов дела. "Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – исковое заявление", – сообщается в карточке дела. Информация об исковых требованиях и принятии иска к производству пока не приводится. Согласно картотеке арбитражных дел, ранее в ноябре арбитражный суд Петербурга отказал Росимуществу в иске к ПНТ с требованием созыва внеочередного собрания акционеров с избранием нового состава совета директоров в повестке. Как отмечается в решении суда, после удовлетворения иска Генпрокуратуры и изменения структуры собственности ПНТ назначил внеочередное собрание акционеров, где Росимущество могло принять участие как представитель государства. "То обстоятельство, что истец не принимал участие в собраниях ввиду неуверенности в своей позиции, не может являться основанием для повторной обязанности в проведении собраний по тем же вопросам", – указал арбитражный суд Петербурга. ПНТ 8 октября сообщал, что созванное по требованию Росимущества внеочередное собрание акционеров компании избрало в новый совет директоров компании только граждан России. В октябре, согласно данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение апелляционного суда, который снизил количество акций АО "Петербургский нефтяной терминал", переходящих в госсобственность, по сравнению с исковыми требованиями Генпрокуратуры, удовлетворенными судом первой инстанции. Согласно решению арбитражного суда Петербурга, которое оставлено в силе окружным арбитражным судом, в апреле по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары иностранного акционера Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом Tujunga и Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% его акций принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, рф, росимущество
Росимущество подало новый иск к "Петербургскому нефтяному терминалу"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Росимущества к АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), где около 55% акций перешло государству по иску Генпрокуратуры, следует из материалов дела.
"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – исковое заявление", – сообщается в карточке дела.
Информация об исковых требованиях и принятии иска к производству пока не приводится.
Согласно картотеке арбитражных дел, ранее в ноябре арбитражный суд Петербурга отказал Росимуществу в иске к ПНТ с требованием созыва внеочередного собрания акционеров с избранием нового состава совета директоров в повестке. Как отмечается в решении суда, после удовлетворения иска Генпрокуратуры и изменения структуры собственности ПНТ назначил внеочередное собрание акционеров, где Росимущество могло принять участие как представитель государства.
"То обстоятельство, что истец не принимал участие в собраниях ввиду неуверенности в своей позиции, не может являться основанием для повторной обязанности в проведении собраний по тем же вопросам", – указал арбитражный суд Петербурга.
ПНТ 8 октября сообщал, что созванное по требованию Росимущества внеочередное собрание акционеров компании избрало в новый совет директоров компании только граждан России.
В октябре, согласно данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение апелляционного суда, который снизил количество акций АО "Петербургский нефтяной терминал", переходящих в госсобственность, по сравнению с исковыми требованиями Генпрокуратуры, удовлетворенными судом первой инстанции.
Согласно решению арбитражного суда Петербурга, которое оставлено в силе окружным арбитражным судом, в апреле по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары иностранного акционера Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом Tujunga и Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% его акций принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
